Strana Za ľudí vyzvala Sakovú, aby sa ospravedlnila za výroky

Strana zároveň žiada, aby Ministerstvo vnútra (MV) SR zriadilo špeciálnu linku, respektíve miesto, na ktoré by sa mohli slovenskí občania obrátiť v prípade problémov s hlasovacími lístkami.

„Podávame podnet na štátnu volebnú komisiu, aby prešetrila volebné lístky a vôbec celý postup, ktorý ministerstvo vnútra realizovalo. Vzhľadom na všetky sťažnosti tých ľudí, ktorí sa ozvali, že nedostali lístky alebo dostali nekompletné lístky a podobne, vyzývame pani ministerku, aby okamžite zriadila informačnú linku alebo kontaktné miesto, kde sa títo ľudia budú môcť ozvať,“ uviedol podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga.

Šeliga podľa vlastného vyjadrenia nechápe, ako mohol rezort vnútra dostať len dve sťažnosti týkajúce sa volieb zo zahraničia. „Zaznamenali sme desiatky podnetov o tom, že ľuďom neprišli hlasovacie lístky, že im prišli nekompletné hlasovacie lístky, že servery ministerstva vnútra neodpovedajú, že na obciach im neodpovedajú. Darmo sa dnes ministerka vnútra vyhovára, že ona s tým nič nemá,“ zdôraznil.

Predseda strany Andrej Kiska zároveň vyzval občanov Slovenska, aby prišli 29. februára voliť. V tejto súvislosti dodal, že nebude kritizovať svojich partnerov, no neznamená to, že súhlasí so všetkým. Demokratická opozícia podľa jeho slov dokáže vytvoriť stabilnú vládu. Kiskovci skritizovali aj premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý sa v pondelok šéfky rezortu vnútra zastal a uviedol, že „nehovorila nič zlé“. Podľa jeho slov ministerka len motivovala ľudí ísť voliť.

Občianske združenie Srdcom doma a následne aj podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga cez víkend vyzvali ministerku, aby vysvetlila svoje slová zo zverejneného videa. Saková v ňom publiku hovorí, že tieto voľby budú zvláštnejšie tým, že je okolo 60.000 žiadostí ľudí, ktorí žijú v zahraničí a ktorí si vypýtali volebné lístky a chcú prostredníctvom pošty voliť. „Ja skutočne apelujem na vás, nedovoľme možno takýmto ľuďom, ktorí žijú v zahraničí...,“ uviedla Saková. Video však nezachytilo jej ďalšie slová a ani záver prejavu. Saková vtedy v reakcii pre TASR uviedla, že väčšina ľudí, ktorí chcú hlasovať vo februárových voľbách do Národnej rady SR zo zahraničia, je mobilizovaná opozíciou. Dodala, že ona ako kandidátka strany Smer-SD chce rovnako mobilizovať ich voličov z regiónov, aby o Slovensku nerozhodovala iba Bratislava.