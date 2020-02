Video: Tento cyklista dodržuje všetky predpisy. Napriek tomu hnevá každého vodiča v meste

Ollie nie je obyčajný účastník cestnej premávky. V Jersey City by ste ho v premávke neprehliadli, a to nie preto, že by porušoval akékoľvek dopravné predpisy. Ollie ich v skutočnosti dodržuje do bodky, no máloktorý vodič ho na ceste toleruje.

„Bicykel je pre mňa najčastejšie voleným dopravným prostriedkom,“ hovorí Ollie. „Natáčam si každú cestu na bicykli, pretože chcem vzbudiť povedomie o tom, že cyklista má právo jazdiť v strede jazdného pruhu.“

Ako vysvetľuje odborníčka na infraštruktúru štátu New Jersey Barkha Patelová, tamojší zákon hovorí, že v prípade, že nie je k dispozícii cyklochodník, by cyklisti mali jazdiť po ceste čo najviac vpravo tak, aby pri tom neboli ohrození. Zároveň ale dodáva, že tento predpis má niekoľko výnimiek.

Ak by napríklad cyklistu ohrozovalo otvorenie dvier stojaceho auta, môže na prejazd využiť stred vozovky. Rovnaké právo má v prípade, že prechádza veľmi úzkou ulicou.

Ollie hovorí, že má osobnú skúsenosť s policajtmi, ktorí sa ho snažili presvedčiť o tom, že cyklista má jazdiť za každých okolností čo najviac vpravo. V skutočnosti však zákon znie, že cyklisti by mali jazdiť čo najviac vpravo, aby pritom nebola ohrozená ich bezpečnosť.

Známy kritik cyklistov z plátku New York Post Steve Cuozzo hovorí, že jazda na bicykli v strede vozovky je síce legálna, čo však hneď neznamená, že je to dobrý nápad. „Ak ste v aute alebo dodávke, ľudia na bicykloch sa pred vami mihajú ako hmyz,“ hovorí Cuozzo.

Ollieho cieľom je upozorniť čo najviac ľudí na platný zákon. Záznamy zo svojich jázd preto zverejňuje na internete a snaží sa tiež osobne dohovoriť vodičom, ktorí ho na ceste nerešpektujú.

Mladého cyklistu od svojho poslania neodrádzajú ani časté návštevy nemocnice. Ako hovorí, na pohotovosť ho kvôli dopravným nehodám priviezli už štyrikrát, no aj tak sa nevzdáva. Bicykel považuje za najpraktickejší dopravný prostriedok, ktorý sa ale u väčšiny vodičov stretáva s nepochopením.