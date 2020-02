Pellegrini: Slovensko je pripravené zvládnuť aj rozsiahlejšiu epidémiu koronavírusu

Slovenská republika a Ozbrojené sily (OS) SR sú pripravené zvládnuť aj rozsiahlejšiu epidémiu koronavírusu. Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) to povedal po prehliadke Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku, jej poľnej nemocnice a stretnutí s vedením ÚVN.

Doplnil, že v prípade rozsiahlejšej epidémie nasadia OS SR mobilnú nemocnicu. „OS SR k dnešnému dňu disponujú skoro 500 zdravotníckymi zamestnancami, ktorých môžu okamžite použiť na riešenie týchto situácií. Zároveň disponujeme mobilnou nemocnicou, ktorú dokážeme v prípade potreby na špeciálnom území rozvinúť do troch dní - v prvom slede má kapacitu 40 lôžok s možným rozšírením o ďalších 30 a postaviť mobilnú nemocnicu so 70 lôžkami,“ povedal Pellegrini.

„Plán je taký, že v prípade potreby vyrovnať sa s desiatkami až stovkami ochorení a potrebou izolovať ich sme pripravení vo vojenskom priestore Lešť a vo vojenskom priestore v Malackách postaviť mobilnú nemocnicu. Na Lešti disponujeme aj ďalšími ubytovacími kapacitami. OS SR dnes dokážu vytvoriť hermeticky uzatvorené izolované kontrolované mestečko s kapacitou do 2000 ľudí,“ konkretizoval predseda vlády.

Podľa ministra obrany SR Petra Gajdoša (SNS) sú v súčasnosti možnosti poľnej nemocnice limitované, pretože je kapacitne predurčená na prípad vojny a vojnového stavu s dôrazom na chirurgické operácie a ošetrenia. „Z hľadiska mierového stavu a infektológie je potrebné prispôsobiť nemocnicu na riešenie krízovej situácie. V tom prípade by sme chceli využiť výcvikové priestory Záhorie a Lešť, ale aj letiská v Kuchyni a Sliači. Takže deklarujeme pripravenosť pomôcť, keď bude najhoršie,“ zdôraznil Gajdoš.

Zástupca riaditeľa ÚVN Roman Jantoš podotkol, že nemocnica je pripravená na príjem pacientov s podozrením na koronavírus. „Momentálne máme kapacitu 25 lôžok na infektologickej klinike a pľúcnom oddelení, kde dokážeme pacientov izolovať. Priestory, v ktorých sa nachádzame, sú pripravené nie z dôvodu koronavírusu. Je to súčasť rozšírenia kapacít nášho urgentného príjmu. Ale ponúka sa aj možnosť izolácie pacientov. V časti, ktorá je súčasťou poľnej nemocnice, máme možnosť izolovať maximálne šiestich pacientov pri podozrení z nákazy,“ vysvetlil Jantoš.

Na Slovensku doteraz preverili 31 pacientov s podozrením na koronavírus, ani u jedného z podozrivých pacientov sa koronavírus nepotvrdil. „S tým, že odobraný materiál už nepotrebujeme zasielať na vyšetrenie do medzinárodného laboratória do Berlína. Slovensko už disponuje celým tým procesom a naše národné laboratórium dokáže vyšetrovať vzorky. Preto máme výsledok po odobraní biologického materiálu do niekoľkých hodín,“ uzavrel predseda vlády.