Krampová-Karrenbauerová sa nebude uchádzať o post nemeckej kancelárky

Krampová-Karrenabeurová podľa neho oznámila, že odstúpi aj z postu predsedníčky CDU. Výber lídra kandidátky do parlamentných volieb naplánovaných na rok 2021 by sa mal uskutočniť do leta tohto roka. Nový líder by mal následne prevziať post šéfa strany.

Podľa agentúry AFP Krampová-Karrenbauerová členom CDU povedala, že strana má „nevysporiadaný vzťah“ s krajne pravicovou Alternatívou pre Nemecko (AfD) a krajnou ľavicou.

Krampová-Karrenbauerová, bývalá premiérka spolkovej krajiny Sársko a súčasná ministerka obrany (od júla 2019), známa aj pod skratkou AKK, vystriedala kancelárku Angelu Merkelovú na čele CDU v decembri 2018 a bola vnímaná ako jej možná nástupkyňa vo funkcii kancelárky.

Od roku 2018 však CDU poznačilo viacero škandálov. Zatiaľ posledným bolo hlasovanie v durínskom krajinskom parlamente, kde členovia CDU hlasovali „v rozpore s odporúčaniami a požiadavkami strany“ za kandidáta Slobodnej demokratickej strany (FDP) Thomasa Kemmericha spoločne s členmi AfD.

AFP s odvolaním sa na stranícky zdroj píše, že Merkelová chce, aby Krampová-Karrenbauerová zotrvala na poste ministerky obrany.

Odchádzajúca šéfka CDU zároveň vyhlásila, že v priebehu pondelka zvolá tlačovú konferenciu, kde poskytne podrobnejšie informácie k svojmu rozhodnutiu.