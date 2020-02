SaS chystá stretnutie k výročiu vraždy Kuciaka, PS-Spolu sa nezúčastní

Na pracovné stretnutie ich pozval líder SaS Richard Sulík, pretože strana má na tento deň rezervované námestia. Koalícia PS-Spolu sa na stretnutí nezúčastní. Predseda Spolu Miroslav Beblavý povedal, že nechcú, aby udalosť zneužívali politické strany.

„Budeme mať pracovné stretnutie v Liberálnom dome a pozval som všetky strany, aj Igora Matoviča. Nepozval som Borisa Kollára, lebo si to neželal. Nechcel byť pozvaný na stretnutie, kde budeme riešiť pracovný program 21. februára na námestiach krajských miest,“ priblížil Sulík. SaS chce podľa neho prispieť k pietnej spomienke a chce, aby opozícia vystúpila spoločne.

Hoci sa dvojkoalícia PS-Spolu na pripravované pracovné stretnutie nechystá, Beblavý pripustil, že ak sa SaS ozve s iným programom, sú o ňom ochotní diskutovať. Doteraz však podľa jeho slov viedli diskusiu o tom, ako organizovať akcie na námestiach, ktoré má SaS rezervované. „My si myslíme, že politické strany by v ten deň nemali organizovať žiadne zhromaždenia na námestiach. Ak budú, budeme to rešpektovať, ale nechceme sa na tom zúčastniť,“ dodal.

Poznamenal, že chcú dať najavo svoje odhodlanie na zmenu, nebudú však organizovať žiadne zhromaždenie a ani na žiadnych vystupovať. Na občianske protesty pôjdu ľudia z PS-Spolu podľa jeho slov ako všetci ostatní občania.

„Dohoda bola, keď sme mali stretnutie tri, štyri mesiace dozadu, že na námestí budeme všetky opozičné demokratické strany spoločne,“ povedal líder OĽaNO Igor Matovič s tým, že neskôr si v médiách prečítal negatívne reakcie od KDH či PS-Spolu, že je to zneužívanie smrti novinára. „Teraz nechápem, podpíšu si pakt o neútočení a posielajú si takéto nie úplne príjemné odkazy cez médiá,“ poznamenal.

Matovič dodal, že na bližšie informácie o plánovanom stretnutí sa ešte spýta Sulíka. „Ako to myslí s partnermi, či tam budú, nebudú. My sme ústretoví. Ale boli by sme radi, aby to bola spoločná akcia,“ skonštatoval.

Strany Za ľudí a KDH zatiaľ na otázky nereagovali.