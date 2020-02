Zsolt Simon vyzval ministerku vnútra Denisu Sakovú, aby vysvetlila zverejnenú nahrávku

Denisa Saková, ministerka vnútra SR: „Tieto voľby budú troška zvláštnejšie tým, že máme okolo 60 tis. žiadostí ľudí, ktorí žijú v zahraničí a ktorí si vypýtali volebné lístky a chcú prostredníctvom pošty voliť. Ja skutočne apelujem na Vás, nedovoľme možno takýmto ľuďom, ktorí žijú v zahraničí…“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verejná výzva ministerke vnútra SR Denise Sakovej V Bratislave, dňa 8. 2. 2020. Srdcom doma o. z. získalo video, na ktorom hlas podobný ministerke vnútra Denise Sakovej vyzýva neznámych poslucháčov slovami: „Tieto voľby budú troška zvláštnejšie tým, že máme okolo 60 tis. žiadostí ľudí, ktorí žijú v zahraničí a ktorí si vypýtali volebné lístky a chcú prostredníctvom pošty voliť. Ja skutočne apelujem na Vás, nedovoľme možno takýmto ľuďom, ktorí žijú v zahraničí…“ Vyzývame ministerku vnútra SR Denisu Sakovú, aby sa vyjadrila, či ide o jej slová, a ak áno, aby vysvetlila, koho a prečo varuje pred hlasmi voličov, ktorí majú ústavné právo voliť. Pretože chýba záver prejavu, žiadame o vysvetlenie, prečo a koho vyzýva, aby niečo „týmto ľuďom“ nedovolil. Vytváranie obrazu voliča v zahraničí, ako niekoho, komu je potrebné zabrániť v participácii na veciach verejných zo strany predstaviteľov štátu, považujeme za trestuhodné prekračovanie právomocí verejného činiteľa a výzvy k takýmto krokom považujeme za protiústavné a za navádzanie k porušovaniu práva. V tejto súvislosti zvažujeme ďalšie právne kroky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rezort MV SR je zodpovedný za priebeh volieb a za realizáciu voľby poštou vo voľbách do NR SR. Hlas podobný ministerke vnútra na nahrávke však varuje pred hlasmi „ľudí, ktorí žijú v zahraničí“. Vytvára dojem, že ide o osoby, ktoré by nemali voliť. Ľuďmi sa myslia pravdepodobne občania SR starší ako 18 rokov – teda všetci voliči, ktorým Ústava SR zaručuje právo podieľať sa na veciach verejných, a ktorí budú v čase volieb v zahraničí. Každý z nich môže v čase volieb vycestovať do zahraničia. Neprestávajú byť však občanmi SR. Oni všetci majú podľa Zákona 180/2014 Z. z. právo voliť poštou. Len cca 10 % z voličov, ktorí požiadali o voľbu poštou, nemá trvalý pobyt v SR a žije trvalo v zahraničí. Zvyšok prejavu je odrezaný a nie je jasné, či pokračuje navádzaním prítomných v sále k nejakým krokom na zníženie vplyvu hlasov zo zahraničia. Akékoľvek pokusy o sťažovanie prístupu k voľbám považujeme za nebezpečné pre demokraciu. Stovky občanov SR dnes stále čakajú na hlasovacie lístky v zahraničí. Ide prevažne o občanov, ktorí vďaka slobode pohybu pravidelne cestujú za prácou, vzdelaním, či dovolenkou, alebo reprezentujú SR v zahraničí. O voľbu poštou vo voľbách do NR SR 2020 požiadal trojnásobný počet voličov oproti posledným voľbám a tieto hlasy by mohli predstavovať až 2–3 %, ktoré môžu rozhodnúť voľby. Neinformovanie voličov v zahraničí o voľbe poštou zo strany štátu, problémy s nekompletnými zásielkami s hlasovacími lístkami, doteraz nedoručené zásielky, či automaticky odmietnuté žiadosti poslané e-mailom na strane poštového servera MV SR bez vedomia úradníkov MV SR môžu byť len vrcholkom ľadovca. Pripomíname, že premiér SR Peter Pellegrini verejne prisľúbil, že do konca volebného obdobia v parlamente predstaví návrh na zmenu volebnej legislatívy, ktorý by umožnil rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia na voľbu prezidenta a voľby do Európskeho parlamentu. Poveril tým ministerku vnútra Denisu Sakovú, ktorá dodnes žiadny návrh na zmenu nezverejnila a túto úlohu nevyriešila. Išlo tak len o prázdne sľuby na utíšenie hlasu verejnosti, pretože väčšina moderných krajín svojim občanom v takých voľbách umožňuje voliť zo zahraničia. Pretože ministerka vnútra Denisa Saková je nominantkou SMER – SD, ktorý v NR SR dlhodobo hlasuje proti rozšíreniu voľby zo zahraničia, toto neúplné video prináša hrozbu, že SMER – SD svoje obavy z hlasov zo zahraničia môže v ďalšom volebnom období premeniť na úplné zrušenie voľby zo zahraničia. Len päť politických strán podporuje rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia na všetky voľby. Sú to: SaS, PS/SPOLU, KDH, ZA ĽUDÍ, OĽaNO (v poradí, v ktorom od nich naše združenie získalo odpovede). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ing. Samuel Zubo predseda Srdcom doma o. z. volebná aplikácia: https://volby.srdcomdoma.sk viac o nás: https://volby.srdcomdoma.sk/srdcom-doma… petícia za rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia: https://www.srdcomdoma.sk/ FB: https://www.facebook.com/srdcomdoma IG: https://instagram.com/srdcomdoma TW: https://twitter.com/srdcomdoma