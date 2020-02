Začiatkom februára by voľby vyhral Smer-SD, druhé by bolo OĽaNO

Nasleduje hnutie OĽaNO s 13,5 percenta hlasov a ĽSNS s 11,8 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý sa realizoval od 3. do 6. februára na vzorke 1000 respondentov na objednávku televízie TA3.

Do parlamentu by sa dostala aj strana Za ľudí s podporou 9,5 percenta a koalícia PS-Spolu s 8,7 percenta. Uspelo by aj hnutie Sme rodina s 6,4 percenta, strana SaS s 5,8 percenta, KDH s 5,3 percenta a SNS s 5,1 percenta.

Päťpercentnú hranicu by neprekročili strany Most-Híd (4,5 percenta), Dobrá voľba (4,1 percenta) a Maďarská komunitná spolupatričnosť (3,2 percenta). Do parlamentu by sa nedostala ani strana Vlasť (2,2 percenta) a Demokratická strana (1,4 percenta).

Menej ako jedno percento by získala Solidarita - Hnutie pracujúcej chudoby (0,3 percenta). Hlas ľudu, Starostovia a nezávislí kandidáti a Socialisti.sk by získali zhodne po 0,2 percenta. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Slovenská liga a Máme toho dosť! by mali 0,1 percenta. Nula percent v prieskume získali strany Slovenské hnutie obrody, Práca slovenského národa, 99 % - občiansky hlas a Hlas pravice.

Do parlamentu by sa celkovo dostalo deväť politických zoskupení. Smer by získal 31 poslaneckých mandátov, OĽaNO 24, ĽSNS 21, Za ľudí 17, PS-Spolu 16, Sme rodina 12, SaS desať, KDH desať a SNS deväť mandátov.