7 vecí, ktoré na vás kontrolujú letušky pri nastupovaní do lietadla

Profilovanie osobnosti nekončí pri kontrole cestovných dokladov na letisku. V prípade, že cestujete lietadlom, musíte sa pripraviť na to, že vás bude pohľadom hodnotiť viacero párov očí. Svoje o tom vedia aj letušky.

Napriek tomu, že vyzerajú neškodne a milo, letušky môžeme považovať za chodiace skenery. Ich práca nespočíva len v ponúkaní kávy a občerstvenia, ale aj v hodnotení prichádzajúcich pasažierov. Všímajú si pritom tieto znaky:

1. Pozdrav

„Dobrý deň“ neslúži len ako ukážka úcty a profesionality palubného personálu. Za jednoduchým pozdravom sa skrýva aj hodnotenie pasažiera. Ak sa letuška stretne s človekom, ktorý pri nastupovaní do lietadla nedokáže ani odzdraviť, je veľmi pravdepodobné, že nebude veľmi nápomocný ani v prípade pohotovostnej situácie.

Ak je pasažier priateľský a odpovie na pozdrav, dá sa predpokladať, že sa naňho bude dať spoľahnúť aj v náročnej situácii.

2. Pohľad do očí

Letušky sa prichádzajúcim pasažierom vždy dívajú do očí, keď ich zdravia. Ak sa stretnú s človekom, ktorý sa snaží vyhnúť pohľadu do očí, majú sa na pozore. Je za tým jednoduchá myšlienka – ak ste spravili niečo zlé, ťažko sa iným pozriete do očí.

Samozrejme, takéto pravidlo neplatí univerzálne. Ide len o jeden z niekoľkých znakov, ktoré dokážu usvedčiť človeka so zlými úmyslami v prípade, že dôjde k najhoršiemu scenáru.

3. Bledá tvár a červený nos

Ak má letuška podozrenie na to, že do lietadla nastupuje človek s chrípkou alebo iným ochorením, môže si od neho vyžiadať potvrdenie lekára o tom, že jeho ochorenie nie je vzduchom prenosné a presun lietadlom nepredstavuje riziko pre ostatných pasažierov.

Ste chorí, no potrebujete súrne niekam letieť? Palubný personál môžete skúsiť oblafnúť tvrdením, že ide len o alergickú reakciu. Chorí pasažieri pre letušky predstavujú prácu navyše, pretože si vyžadujú extrémnu starostlivosť a môže sa stať, že si k nim nebudú chcieť prisadnúť ďalší cestujúci.

4. Letáky a brožúry

Znie to bizarne, ale predstavte si, že by sa vám v lietadle prihovoril niekto, kto by vás chcel silou-mocou presvedčiť, aby ste sa pridali k jeho náboženskej alebo aktivistickej skupine. Nie je to zrovna lákavá predstava, však? Hlavným poslaním letušky je spríjemniť let každému pasažierovi do takej miery, ako je to možné. Ľudia, ktorí chcú ostatných presviedčať o svojej pravde sú pre ne preto nočnou morou, zvlášť pri dlhých letoch.

5. Barličky a rýchla reč

Ak sa niekto obáva, pri rozprávaní používa veľa slovných barličiek a páuz. Namiesto „Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, ukázať, kde sedím,“ preto skôr povie niečo ako „Dobrý deň, hmm, neviem presne, hmmm, kde sedím, a tak by som vás, ehm chcel požiadať,... Či by ste mi to neukázali.“ rovnakým varovným znakom je aj príliš rýchle tempo reči.

Podobné správanie je charakteristické pre ľudí, ktorí niečo skrývajú. Je samozrejmé, že v lietadle od vás nik nečaká, že budete rozprávať ako televízni hlásatelia, ale ak svojím vzhľadom vzbudzujete podozrenie, ktoré podporuje ťažko zrozumiteľná reč, letušky vám možno venujú extra dávku pozornosti.

6. Svaly ako grécky kolos

Usmiala sa letuška pri pohľade na vaše vyrysované svalstvo? Nevysvetľujte si tento postoj hneď ako flirt. V skutočnosti ste len prešli bezpečnostnou previerkou, pri ktorej vás vyhodnotili ako nápomocného v prípade núdze.

V prípade, že sa v lietadle nachádza príliš hlučný alebo problematický pasažier, staršia pani s ťažkým kufrom alebo je treba otvoriť núdzový východ, ste práve vy prvou voľbou letušiek. Tie sa pri pohľade na vás potešia rovnako, ako sa tešia z prítomnosti doktora, pilota alebo záchranára medzi cestujúcimi.

7. Prehnané pohyby

Ak si na vás letuška všimne, že sa pričasto škriabete na hlave alebo zápästiach, kašlete, napínate tvárové svaly a krútite hlavou, je pravdepodobné, že tieto neverbálne prejavy u nej vzbudia podozrenie, že niečo skrývate alebo máte niečo za lubom. Ak sa niekto príliš smeje, môže to znamenať, že má obavy.

Ľudia, ktorí na palube lietadla javia známky prílišnej neverbálnej komunikácie, si od letušiek často vyžadujú viac pozornosti a trpezlivosti, tak, ako tí, ktorí sa boja lietania. Človeka, ktorý je psychicky labilný, letušky rýchlo identifikujú, zapamätajú si, kde sedí a počas letu naňho dohliadajú.