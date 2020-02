SAV: Väčšina Slovákov si myslí, že Rómovia majú nezaslúžené výhody

Rómovia na Slovensku majú nezaslúžené výhody, domnieva sa takmer 80 percent respondentov prieskumu postojov voči Rómom, ktorý realizoval Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (SAV). Vyše 60 percent opýtaných sa stotožňuje s otvorene negatívnymi stereotypmi o Rómoch, 51 percent ich vníma ako hrozbu pre národnú identitu a vyše 40 percent respondentov akceptuje nepriateľský politický diskurz. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

Prieskum sa konal v júni 2019 prostredníctvom online panelu a zúčastnilo sa na ňom 1033 respondentov zo slovenskej populácie vo veku 18 a viac rokov. Osemdesiat percent respondentov v prieskume „skôr súhlasilo“ s tvrdeniami, že Rómovia na Slovensku majú nezaslúžené výhody a využívajú sociálny systém. „Skôr sa stotožňovalo s otvorene negatívnymi stereotypmi o Rómoch, ako napríklad, že je len veľmi málo slušných alebo rozumných Rómov, 64 percent z nich,“ uvádza SAV v tlačovej správe. Na druhej strane, polovica respondentov skôr súhlasila s tvrdeniami, ktoré vyzdvihujú hodnotu rómskej kultúry, ako napríklad, že Rómovia môžu byť hrdí na svoje kultúrne dedičstvo.

Nepriateľský diskurz politikov, ktorí zdôrazňujú otvorené negatívne stereotypy o Rómoch, napríklad že sú leniví alebo kradnú, v prieskume označilo za akceptovateľný 45,2 percenta opýtaných. Paternalistický politický diskurz, ktorý zdôrazňuje, že Rómom treba pomáhať, pretože sú na pomoc majority odkázaní a bez nej by to sami nezvládli v prieskume „skôr akceptovalo“ 26,9 percenta respondentov, pričom viac ako polovica respondentov ho skôr neakceptovala. Spojenecký politický diskurz s návrhmi, aby sa Nerómovia pripojili k Rómom v ich boji proti diskriminácii v prieskume skôr ho akceptovalo 19,2 percenta opýtaných, a takmer polovica ho skôr neakceptovala. S nepriateľským politickým diskurzom sa podľa Hucákovej viac stotožnili tí respondenti, ktorí si zároveň myslia, že Rómovia na Slovensku majú nezaslúžené výhody a stotožňovali sa s otvorene negatívnymi stereotypmi.

Väčšina respondentov prieskumu by sa nezapojila do žiadnej kolektívnej akcie namierenej proti Rómom, ale ani v ich prospech. Do niektorej formy kolektívnej akcie by sa zapojila menej ako pätina respondentov. „Čím vyššia bola ochota respondentov zapojiť sa do prorómskej kolektívnej akcie, tým menej sa stotožňovali so stereotypmi o nezaslúžených výhodách a s otvorenými negatívnymi stereotypmi. Naopak, čím vyššia bola ochota zapojiť sa do protirómskej kolektívnej akcie, tým viac sa s uvedenými stereotypnými postojmi stotožňovali,“ uviedla hovorkyňa SAV. Kým 62 percent respondentov v inej otázke vyjadrilo presvedčenie, že aj k Rómom sa treba správať férovo, do zlepšenia postavenia Rómov na Slovensku by bola ochotná investovať svoje či verejné zdroje menej než pätina respondentov.

Prosociálne emócie voči Rómom prejavila menej ako jedna tretina respondentov, avšak 51 percent malo pocit, že Rómovia predstavujú hrozbu pre slovenskú národnú identitu.