Video: Érsek bol skontrolovať materiál, ktorý sa má nakladať do čínskeho lietadla

„Ideme vizuálne kontrolovať to, čo má byť v tých balíkoch, takže mali by tam byť rúška, mali by tam byť teplomery, zdravotnícky materiál, ktorý máme pod kontrolou,“ priblížil Érsek. Zároveň uviedol, že na letisku bol ráno aj hygienik, ktorý poučil všetky osoby aj personál, ako sa správať pre zaistenie bezpečnosti.

Aktuálne k pristátiu čínskeho lietadla v Bratislave. Posted by Ministerstvo dopravy a výstavby SR on Friday, February 7, 2020

Generálny riaditeľ letiska v Bratislave Jozef Pojedinec potvrdil, že lietadlo priletelo v piatok päť minút po 7. hodine. „Plánovaný odlet by mal byť zhruba o 15. hodine dnešného dňa, ak všetko pôjde v poriadku,“ dodal.

Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pristálo v piatok ráno nákladné lietadlo Boeing 747-400 z čínskeho Šanghaja. Ide o obchodný komerčný let, ktorým budú do čínskeho Pekingu prepravené zdravotnícke pomôcky – rúška na tvár, ochranné rukavice či okuliare.

Čínske lietadlo požiadalo o udelenie povolenia na vykonanie charterového letu zo Šanghaja do Bratislavy a následne z Bratislavy do Pekingu, aby mohlo vyzdvihnúť zdravotnícke pomôcky v súvislosti s koronavírusom. Povolenie na pristátie na bratislavskom letisku mu bolo udelené slovenským rezortom dopravy, avšak za prísnych podmienok. Jednou z nich je fakt, že posádka neopustí palubu lietadla.