Video: Po budove britského parlamentu sa prechádzala líška

„Práve večer odchádzam z kancelárie vo Westminstri a po eskalátore v Portcullis House sa šplhá líška. Od roku 2017 sme zvyknutí, že sa v parlamente dejú všelijaké čudné veci, ale toto je vrchol!“ napísala na Twitteri poslankyňa Konzervatívnej strany Julia Lopezová.

Labouristická poslankyňa Kerry McCarthyová neskôr tiež na Twitteri zverejnila fotografiu pravdepodobne líščieho trusu pred dverami svojej kancelárie, čím chcela naznačiť, že líška sa dostala prinajmenšom na druhé poschodie. K fotografii pridala aj hashtag „líška na úteku“.

Príslušník polície, ktorá líšku napokon odchytila, uviedol, že zvieraťu sa podarilo utiecť až na štvrté poschodie parlamentnej budovy. Na videu zverejnenom na Twitteri bolo vidno, ako polícia líšku vynáša z budovy v modrej krabici umiestnenej na drevenej palete.

The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn