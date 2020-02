Video: Pavián si ukradol levie mláďa. Koniec ako z Levieho kráľa to ale nemalo

V juhoafrickom Kruegerovom národnom parku môžete počas mnohých rán pozorovať skupiny paviánov na prechádzke. Kurt Schultz, ktorý mal jedného dňa na starosti prevádzku parku, si najprv myslel, že pohľad na paviány nie je ničím výnimočný, no až neskôr spozoroval paviána, ktorý od skupiny utekal s chlpatým klbkom v náručí.

Po asi hodine čakania sa Schultz dočkal odpovede, keď uvidel paviána s mláďaťom leva v náručí. Pavián sa s malým levom vyšplhal na strom, kde ho nežne hladil. Shultz sám hovorí, že za 20 rokov práce v parku sa s ničím podobným nestretol.

„Medzi samcami prebehla malá hádka, pretože každý z nich mal záujem o mláďa,“ hovorí Schultz pre The Washington Post. „To, ako ho držal, pripomína spôsob, akým sa samica stará o mláďa svojho druhu a vyberá mu blchy z kožucha.“

Keď si Schultz uvedomil, že hlavným aktérom tohto príbehu nie je samička paviána, ale samec, pochopil čo to znamená pre mladého leva. Opica si mláďa neovoniavala preto, že by sa oň chcela postarať. V skutočnosti to mal byť akýsi rituál pred obradnou hostinou.

„Vo väčšine prípadov, keď sa pavián zmocní mláďaťa leva, ho hneď aj zabije,“ hovorí Schultz. „‘Leví kráľ‘ nie je reálny. Paviány pred sebou v realite nikdy nedržia levie mláďatá. Je to síce pekný príbeh, ale nepravdivý.“

Schultz síce nevie, v akom stave bolo mláďa, keď ho pavián našiel, ale predpokladá, že bolo zranené. Nevie ani to, či sa mláďa dožilo ďalšieho dňa.