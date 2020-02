Čistý deň naďalej odmieta opustiť prenajatú budovu od TTSK

Súd po vypočutí svedkov odročil na máj pojednávanie medzi Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) a neziskovou organizáciou (n.o.) Čistý deň v Galante, ktoré vo štvrtok pokračovalo na tamojšom okresnom súde. TTSK žaluje zariadenie a žiada vypratanie nehnuteľnosti, na ktorú dal organizácii výpoveď už v roku 2018.

Zastupiteľstvo TTSK rozhodlo pred dvoma rokmi o ukončení spolupráce s Čistým dňom a zastavilo akékoľvek finančné toky. Jednu z dvoch budov organizácia následne opustila po uplynutí výpovednej lehoty, o druhú sa vedie spor. TTSK zastáva názor, že Čistý deň využíva túto nehnuteľnosť bez právneho nároku a zasahuje do vlastníckych práv krajskej samosprávy.

Pred súdom, ako informoval predseda TTSK Jozef Viskupič, vypovedal vo štvrtok aj bývalý predseda kraja Peter Tomeček. „Právni zástupcovia Čistého dňa dnes ako svedka predvolali bývalého predsedu Tomečka. Ten v roku 2005 uzatvoril so zariadením zmluvu o výpožičke budovy. Dnes právnej zástupkyni zariadenia Zuzane Tománkovej veľmi presne odpovedal na otázky ohľadom uzatvorenia tejto zmluvy z obdobia spred 15 rokov. O to je pre nás zaujímavejšie, že keď sa ho na túto tému v roku 2016 pýtal novinár Ján Kuciak, nevedel si na nič konkrétne spomenúť. Dnes bol, paradoxne, veľmi konkrétny, aj k otázkam a písomnostiam, ku ktorým by už nemal mať žiadny prístup,“ opísal priebeh Viskupič.

Pojednávanie bolo odročené na 21. mája. Súd sa bude podľa Viskupiča zaoberať vzájomnou žalobou, ktorú podalo zariadenie Čistý deň a domáha sa ňou, aby súd určil, že vlastníkom budovy je práve n.o. Tak nie je možné pristúpiť k jej vyprataniu, ako to žiada TTSK.