11 znakov, že sa vo vzťahu správate pasívne-agresívne

Hnev je zdravá a uninverzálna emócia, ktorú nemusíte pociťovať pravidelne. Pasívne-agresívne sa správajú väčšinou ľudia, ktorí svoj hnev dlho skrývali pred každým, vrátane samého seba. Ak sa aj vám zdá, že patríte medzi ľudí, ktorí sa nevedia hnevať, presvedčte sa o tom, či ste sa len nestali majstrom v skrývaní hnevu. Odpovedzte pritom na nasledovné otázky:

Bránite sa pochváleniu, pozornosti alebo uisteniu partnera, keď si to zaslúži alebo vás o to sám poprosí? Máte problém dotiahnuť do konca službu, o ktorú vás partner požiadal? Odkladáte hľadanie riešení dôležitých problémov? Bránite sa z pomsty intimite alebo náklonnosti? Sabotujete partnerovo správanie? Odpovedáte pri diskusii len krátkymi vetami (napríklad „Uhm,“ „Neviem,“ „Ako chceš,“ „Fajn.“)? Odpovedáte sarkasticky na otázky o živote, sebe, partnerovi alebo ostatných? Cítite sa často frustrovane, sklamane alebo podráždene? Často sa na situácie dívate negatívne, aj keď sú v mnohých ohľadoch úspešné? Často vyslovujete krátke komentáre, ktoré podkopávajú sebavedomie partnera? Neviete povedať nie? (Alebo hovoríte vždy len áno?)

Ak ste na jednu alebo viac otázok odpovedali kladne, vyjadrovanie hnevu vám pravdepodobne robí problémy. Nemusíte sa však preto cítiť zahanbene alebo vinne.

Prvým krokom k „vyliečeniu“ pasívne-agresívneho správania je pochopenie, že hnev u vás predstavuje problém. Ak sa naučíte vysporiadať so skrytým hnevom inak ako pasívne-agresívnym spôsobom, pomôže to nielen vášmu vzťahu, ale aj vášmu šťastiu a psychickej pohode. Vaším hlavným cieľom je odteraz uvedomovať si hnev vždy, keď príde.

V prípade, že sa vo vzťahu správate pasívne-agresívne, je možné, že sa z vás nevedomky stala chronická obeť. To znamená, že pri každom probléme okamžite beriete vinu na seba. Radšej by ste skočili z útesu, ako by ste mali partnerovi povedať nie.

Pre niektorých ľudí je úloha martýra alebo obete jediný spôsob, ako si získať pozornosť. Ak ale budete robiť všetko, o čo vás partner požiada alebo vám prikáže, posilníte jeho pocit viny a napokon aj hnevu, zatiaľ čo vaše potreby ostanú bokom.

Ak vám napadlo, že partner vás predsa pozná dosť dobre na to, aby vedel, čo potrebujete, majte na pamäti to, že nik nevie prečítať vaše myšlienky. Aj vo vás preto nevedomky rastie hnev a roztrpčenie. Z tejto situácie nevyjde nik šťastný.

Aby ste dali stopku svojmu pasívne-agresívnemu správaniu, začnite tým, že skoncujete s martýrstvom. Ak od vás bude partner chcieť aj tú najmenšiu maličkosť, predtým, ako odpoviete, najprv sa zhlboka nadýchnite. Určite nepodliehajte impulzívnemu správaniu a povedzte nie, ak to tak cítite. Konfliktu sa možno síce nevyhnete, ale aspoň tým budete rešpektovať vlastné hranice.