Kollár: Kiska je v politike len chvíľku, predtým bol chránená zver

Vyjadrenia lídra Za ľudí Andreja Kisku, podľa ktorých by hnutiu Sme rodina ponúkli miesto vo vládnej koalícii, len ak by bez neho nemali dostatok hlasov, boli podľa predsedu hnutia Borisa Kollára neuvážené. „Ale beriem to tak, že v reálnej politike je len chvíľku, predtým bol chránená zver. Lebo na prezidenta sa neútočí, ten sa vystavuje a hladká. Môže to byť jeho politická neskúsenosť,“ povedal v predvolebnej diskusii na Tablet TV Kollár.

Na otázku, prečo napríklad Richarda Sulíka (SaS) pozývajú na všetky opozičné stretnutia vrátane posledného novoročného obeda, ale jeho a Igora Matoviča (OĽaNO) nie, Kollár odpovedal, že nepatrí do liberálneho klubu. „A Richard Sulík k liberálom patrí. Ja s nimi chodiť ,papať' nemusím. Nestretávam sa ani s Dankom, s Kotlebom, ani s Ficom,“ povedal Kollár.

Dodal, že jeho strana prípadných budúcich partnerov neškatuľkuje ani „nehejtuje“. „Keď sa stala vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, my sme netancovali na ich hrobe. My sme to nezneužívali. Robíme si svoju robotu poctivo a nie sme agresívna strana, ktorá by tu vyvolávala hnev a hádky,“ tvrdí.

Aj politický tlak proti ĽSNS sa má podľa Kollára vyvíjať inak ako šarvátkami na ulici. „S fašizmom sa má bojovať, ale nie týmto psychiatrickým spôsobom. Predstavte si, že by kotlebovci chodili na mítingy PS-Spolu a toto im robili. Viete, čo by to spôsobilo v médiách?“ pýta sa Kollár.

Zároveň dodáva, že väčšina voličov Mariana Kotlebu sa vidí vo Vladimirovi Putinovi a v ruskej politike. „Tak im treba pripomenúť, že Putin s Kotlebom a ĽSNS nikdy spolupracovať nebude. Má ich za fašistov. Jasne to povedal prostredníctvom svojho ministerstva zahraničných vecí,“ poznamenal Kollár.

Jeho strana sa chce voličom prihovoriť programom, ktorý podľa neho nie je postavený iba na heslách, ale na ekonomicky prepočítaných návrhoch riešení. „Dáme si tri jasné podmienky, bez splnenia ktorých do vlády nepôjdeme. Hovorím to úprimne a dopredu. Sú to podmienky našich voličov a sympatizantov. V prvom rade nebudeme otvárať kultúrno-etické otázky, registrované partnerstvá, sobáše, adopcie detí homosexuálmi. A v žiadnom prípade neprijmeme ani jedného jediného migranta z európskych kvót,“ povedal Kollár. Treťou podmienkou je podľa neho realizácia exekučnej amnestie.

Sme rodina bude podľa neho tiež zásadne proti tomu, aby sa rušili sociálne opatrenia posledných vlád, či už sú to vlaky a obedy v školách zadarmo, alebo vianočné príspevky a podobne.

Ekonomickou podstatou programu Sme rodina je masívny investičný rozvoj. „Nechceme zadlžovať Slovensko ako také. Tieto infraštruktúrne projekty, medzi ktoré bude patriť výstavba nájomných bytov, diaľnic a železničnej siete, pôjdu mimo štátneho dlhu. Neodbrzdíme dlhovú brzdu,“ povedal. Zdroje podľa neho môžu pochádzať z bankového sektora, ale napríklad výstavba nájomných bytov by sa dala financovať aj z úspor v druhom dôchodkovom pilieri. „Áno, peniaze si požičiame, ale vytvoríme za ne hodnotu,“ vyhlásil Kollár.

Nájomné v bytoch by sa medzi chudobnejšími regiónmi a Bratislavou navzájom vyrovnávalo na báze solidarity, v hlavnom meste by bolo výrazne vyššie. „Ako to máme prepočítané, priemer nájomného na celom Slovensku by bol 250 eur za dvojizbový byt, bez Bratislavy je to 200 eur. Lebo v Bratislave sa zarába inak ako v Revúcej,“ poznamenal.

Kandidátnu listinu Sme rodina vedie Kollár pred Milanom Krajniakom, Petrou Krištúfkovou a Petrom Pčolinským. Tvrdí, že odchod troch poslancov hneď na začiatku aktuálneho volebného obdobia bol aj výsledkom veľmi hektického vytvárania kandidátky, keď sa s niektorými osobnosťami spoznal až tesne pred voľbami. „Dnes som kandidátku tvoril tak, aby vydržala, aj keby sme boli vo vláde, a aby som garantoval poslanecký klub,“ povedal.

Kollárovo heslo „myslím srdcom“ vyvoláva vzhľadom na množstvo jeho expartneriek u niektorých ľudí uštipačné reakcie. On však tvrdí, že mu to neprekáža. „Každému napadne to, čo má v hlave,“ povedal. Dodal, že sociálne problémy ľudí môže riešiť iba ten, kto im rozumie a cíti s nimi. „Sýty hladnému neverí. Ja sám pochádzam z núdznych pomerov a vyrastal som s mamou a bratom naozaj vo veľmi veľkom nedostatku. Ja viem, čo je to, keď máme víkend a jeme chlieb s horčicou. Ostatných politikov, ktorí mysleli kadečím, sme tu mali 30 rokov. Konečne je načase, aby sme začali myslieť srdcom,“ zhrnul Kollár.