SNS mení kandidátku do volieb. Jeden kandidát mal komunikovať s Kočnerom

Koaličná SNS stiahne z kandidátky do volieb do Národnej rady (NR) SR krajského predsedu SNS Jána Krišandu pre údajnú komunikáciu s Marianom K., ktorý je obžalovaný v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal predseda SNS Andrej Danko s tým, že sa na tom spoločne dohodli.

„Po vzájomnom rozhovore sme sa rozhodli, že nebude kandidovať ďalej do NR SR. Dohodli sme sa, že komunikáciu, pokiaľ sa k nej dostane, zanalyzuje a vysvetlí,“ povedal Danko. Krišanda sa uchádzal o podporu voličov z miesta 21 na kandidátke SNS.

Danko podotkol, že ide o „účelovú špinu“, ktorá je politicky zneužívaná. Zároveň tvrdí, že komunikácia Krišandu neobsahuje nič, čo je predmetom vyšetrovania, a že absolútne nesúvisí s trestnými činmi Mariana K.

Zdôraznil, že každá takáto komunikácia, ktorá je v súčasnosti zverejňovaná, bola získaná protizákonne. Apeloval na verejnosť, aby tieto informácie boli spravodlivo vyhodnocované a ak nesúvisia s trestnou činnosťou, nemali by byť publikované. Podotkol, že ide o zásah do súkromia. Vyzval médiá, aby konali rozvážne.