Video: Lietadlo zišlo z pristávacej dráhy a rozlomilo sa

Aktualizácia 17:34:

Nehoda lietadla, ktoré v stredu na letisku Sabihy Gökčenovej v tureckom Istanbule zišlo z pristávacej dráhy a rozlomilo sa, si nevyžiadala obete na životoch. S odvolaním sa na vyhlásenie tureckého ministra dopravy a infraštruktúry Mehmeta Cahita Turhana o tom informovala agentúra DPA.

Podľa slov ministra utrpelo niekoľko ľudí zranenia, pričom došlo k požiaru jedného z motorov, ktorý medzitým uhasili.

Na záberoch, ktoré zverejnili médiá, bolo vidieť vážne poškodenie trupu a požiar, ako aj prebiehajúcu evakuáciu pasažierov.

A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul airport #Turkey #Istanbul pic.twitter.com/o98TuYQ5R9