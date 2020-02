Riabkov: USA si myslia, že je možná obmedzená jadrová vojna

Moskva je veľmi znepokojená nasadením nových bojových jadrových hlavíc W76-2 v amerických ponorkách, uviedol v stredu námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Podľa neho sa Washington domnieva, že je možná obmedzená jadrová vojna.

„Reagujeme na to s vážnymi obavami nie preto, že vidíme ohrozenie bezpečnosti našej krajiny, keďže táto bezpečnosť je spoľahlivo zabezpečená v dôsledku úsilia, ktoré bolo vynaložené v súvislosti so zbrojením a s ohľadom na vývoj moderných zbraňových systémov, ale z hľadiska doktrín a konceptov, ktoré Američania používajú v jadrovej oblasti. To je veľmi znepokojivé,“ povedal Riabkov, ktorého citovala agentúra TASS.

„Bojové hlavice s nižšou silou, ktoré boli nainštalované v amerických strategických prostriedkoch, naznačujú, že americké špekulácie, že by bolo možné použiť takéto zbrane v hypotetickom konflikte, už nadobudli materiálnu podobu. Je to dôkaz, že Spojené štáty znižujú jadrový prah a domnievajú sa, že bude možné viesť jadrovú vojnu a vyhrať takúto vojnu,“ dodal Riabkov.

Pentagón v utorok ubezpečil, že nová zbraň zvýši bezpečnosť Spojených štátov a zníži pravdepodobnosť jadrového konfliktu.

Kritici z radov Demokratickej strany naopak tvrdia, že ide o „nebezpečenstvo, ktoré zvýši pravdepodobnosť konfliktu“.

Jadrové hlavice W76-2 by mali niesť balistické strely Trident II. Hlavica W76-2 je modifikáciou už existujúcej hlavice W-76. Celkový počet amerických jadrových zbraní sa preto nezvýši.

Sila hlavice by mala byť približne tretinová v porovnaní s bombou zhodenou na Hirošimu počas druhej svetovej vojny.

S rozšírením amerického jadrového arzenálu o zbrane s nižšou výbušnou silou počíta už dokument o stave jadrových síl, ktorý v roku 2018 pripravila administratíva prezidenta Donalda Trumpa.