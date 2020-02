Požičiavate mobil? Takto zabránite tomu, aby si ľudia prezerali vaše súkromné veci

Už ste sa určite dostali do situácie, kedy vás niekto požiadal, aby ste mu na chvíľu požičali svoj mobilný telefón. Keďže chcete pomôcť a nemáte čo skrývať, odovzdáte svoj telefón. No to so sebou môže priniesť nepríjemný pocit, že niekto naruší vaše súkromie. Našťastie, existuje spôsob, ako si ho ochrániť. Operačný systém Android má užitočné funkcie, vďaka ktorým dokážete obmedziť návštevníkov na vašom smartfóne.

Pripnutie obrazovky

Operačný systém Android má funkciu nazývanú „Pripnutie obrazovky”. Tento režim v podstate uzamkne používateľa telefónu v jednej konkrétnej aplikácii, takže keď niekto drží telefón s týmto nastavením, nemôže otvoriť iné aplikácie ani zmeniť nastavenia, pokiaľ nepozná PIN alebo bezpečnostný vzor. Je to ideálne riešenie, keď požičiavate telefón niekomu, aby si zavolal, alebo keď ho chcete dať dieťaťu, aby si pozrelo videá na YouTube.

Túto funkciu nájdete v nastaveniach v časti Zabezpečenie a poloha. Na spodku ponuky zvolíte Rozšírené a tam nájdete Pripnutie obrazovky.

Túto možnosť zapnite a uistite sa, že je zapnuté aj žiadanie bezpečnostného vzoru alebo PIN pred uvoľnením.

Potom otvorte aplikáciu, ktorú chcete nechať otvorenú pre používateľa. Prejdite prstom z dolnej časti obrazovky nahor, aby ste otvorili prehľad spustených aplikácií. Potom klepnite na ikonu v hornej časti aplikácie, ktorú chcete pripnúť, a zobrazí sa vám ponuka. Vyberte možnosť pripnúť. Ak chcete obnoviť plnú funkčnosť telefónu, stlačte naraz spodné dve tlačidlá Späť a Prehľad a zadajte PIN alebo vzor.

Viacerí používatelia

Ak máte jedného priateľa alebo príbuzného, ​​ktorému zariadenie neustále požičiavate, vyskúšajte režim hosťa. Táto možnosť dá človeku vlastný používateľský účet s nezávislými aplikáciami, nastaveniami prehliadača a podobne. Nebude tak mať prístup k vašim súborom bez vášho kódu.

Ak chcete nájsť režim hosťa, otvorte Nastavenia a potom vyberte Systém, Rozšírené a Viac používateľov. Môžete človeku vytvoriť vlastný účet a Pridať používateľa. Ak nechcete vytvárať nové konto, klepnite na Hosť, čím sa prepne čistá verzia systému Android, kde nie sú otvorené žiadne účty.

V režime hosťa nemôžu používatelia odosielať správy, volať ani pristupovať k obvyklým funkciám zálohovania a resetovania. Hosť sa však môže prihlásiť do aplikácií pomocou svojich vlastných účtov a so zabezpečením môže pristupovať k aplikáciám, ako sú Gmail a Obchod Google Play. Ak sa chcete vrátiť na svoj vlastný účet, prejdite na tú istú obrazovku Viac používateľov ako predtým a zadajte prístupový kód.

Zatiaľ čo hostia sa môžu pokúsiť dostať na váš účet bez vášho vedomia, museli by ovládať váš PIN alebo bezpečnostný vzor. Ak vám tieto možnosti nestačia, stiahnite si bezplatne aplikáciu Norton App Lock, ktorá vám umožní chrániť ľubovoľnú aplikáciu v telefóne pomocou kódu PIN, aj keď je telefón už odomknutý. Napríklad, ak chcete niekomu požičať vaše zariadenie, ale nechcete, aby mal prístup na Facebook či Fotky Google.