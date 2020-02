Kamenický: Ministerstvo financií SR pozorne monitoruje situáciu okolo koronavírusu

„My celú situáciu monitorujeme. Určite túto tému nepodceňujeme,“ povedal Kamenický. Šírenie vírusu môže mať podľa neho aj finančné vplyvy. „Takéto udalosti môžu mať aj finančné dosahy a my budeme reagovať na to podľa potreby,“ priblížil Kamenický. Vláda sa podľa neho k celej situácii okolo koronavírusu stavia zodpovedne.

Kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD) v stredu vzal na vedomie aj informáciu rezortu dopravy o tom, že čínske lietadlo žiada o udelenie povolenia na vykonanie charterového letu zo Šanghaja do Bratislavy a následne z Bratislavy do Pekingu. Na Slovensku by malo vyzdvihnúť humanitárnu pomoc. „My nemôžeme brániť humanitárnej pomoci, ale na druhej strany musíme byť obozretní v tých opatreniach, ktoré robíme a uznesenie vlády bolo v tomto zmysle,“ dodal Kamenický.