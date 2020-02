Pellegrini: Čínske lietadlo môže pristáť v SR, ak posádka zostane na palube

Čínske lietadlo, ktoré by malo na Slovensku vyzdvihnúť humanitárnu pomoc, môže pristáť na letisku v Bratislave pod podmienkou, že posádka neopustí palubu lietadla. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

„Ak posádka bude súhlasiť, že prenocuje a ten povinný oddych absolvuje priamo vo svojom lietadle, tak povolenie na pristátie dostanú,“ priblížil premiér. Takéto odporúčanie dostalo od vlády aj ministerstvo dopravy, ktoré môže vydať povolenie. Podmienkou podľa Pellegriniho bude tiež to, aby bolo lietadlo odstavené v časti letiska, kde bude plne pod kontrolou. Zároveň by malo byť garantované, že tí, ktorí budú s lietadlom v kontakte, budú vybavení všetkými ochrannými prostriedkami.

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) zdôraznil, že by mali byť dodržané všetky podmienky na zabránenie toho, aby sa vírus rozšíril. „Lietadlo bude na tú jednu noc, čo si piloti musia odpočinúť, strážené, jednoducho, aby sa náhodou niekto z toho lietadla nedostal von,“ dodal.

Čínske lietadlo žiada o udelenie povolenia na vykonanie charterového letu zo Šanghaja do Bratislavy a následne z Bratislavy do Pekingu. Na Slovensku by malo vyzdvihnúť humanitárnu pomoc v súvislosti s koronavírusom. V piatok (7. 2.) by malo zdravotnícky materiál previezť do Číny. Vláda v stredu vzala na vedomie informáciu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Letisko v Bratislave zatiaľ neudelilo čínskemu leteckému dopravcovi sloty, čaká na udelenie povolenia, ktoré môže vydať ministerstvo dopravy.