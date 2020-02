Video: Bloger natočil šokujúce zábery z nemocnice vo Wu-chane, polícia ho zatkla

Čínske úrady ostro zakročili voči osobám, ktoré podľa nič šíria "nepravé" informácie o koronavíruse. Sociálne siete a chatovacie aplikácie podliehajú v Číne tvrdej cenzúre. Na polícii skončil aj bloger Fang Bin, ktorého video ukázalo, ako jedna Wu-chanská nemocnica zaobchádza s telami obetí, ako aj to, ako rýchlo infikovaní ľudia umierajú.

Na záberoch sú vidieť vrecia s obeťami naskladané v bielej dodávke. Fang hovorí, že telá niekam prevážajú. Ďalej video zachytáva množstvo mŕtvych pacientov v nemocnici a ich rodinu, ktorá sa s nimi ani nestihla rozlúčiť. Video zdieľala na twitteri novinárka Jennifer Zengová. Fang Bin bol len pár hodín po zverejnení záberov zadržaný políciou. Podľa denníka Daily Mail je však už na slobode.

Video: Zábery z Wu-chanu šokovali verejnosť

Bilingual titles added. 8 bodies in 5 minutes! More are lying inside to be moved out. Somebody secretly shot this video from No. 3 Hopital in #Wuhan during #coronarovirus #武汉肺炎

字幕版

某網友秘訪武漢第三醫院,五分钟功夫就見到八具屍體拉走去火化場,而且里面还有。 pic.twitter.com/VBS6U7HIWW