Video: Indickí policajti vybabrali s trúbiacimi vodičmi. Ich trik by prijal celý svet

O šoféroch v Indii je známe, že ich nervy nie sú práve z ocele. Dopravné predpisy tam fungujú len formálne a na ceste sa ťažko stretnete s domácim, ktorý by počas jazdy nezatrúbil aspoň päťkrát.

Najhoršie to je vždy na svetelných križovatkách. Napriek tomu, že je jasne vidno, že na semafore pred stojacimi vozidlami svieti červená, vodiči zo zadných (a neraz aj predných) radov dávajú pomocou klaksónu najavo, že by sa už radi pohli, hoci vedia, že tým k ničomu neprispievajú.

Najhoršie zo všetkých miest je na tom snáď Bombaj. Hluk, aký tam vodiči vyprodukujú svojím netolerantným správaním, už nahneval aj miestnu políciu, ktorá prišla s originálnym riešením.

Trik spočíva v tom, že na kľúčové svetelné križovatky inštalovali zariadenie, ktoré reaguje na zvuk klaksónu. Každé zatrúbenie znamená, že čas svietenia červenej sa predĺži. Polícia dala ku križovatkám postaviť svetelné nápisy „Honk More Wait More“ – čím viac trúbiš, tým dlhšie čakáš.

Horn not okay, please!

