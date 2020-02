Akademický senát STU potvrdil neplatnosť volieb do Akademického senátu FIIT STU

Vyplýva to z mimoriadneho rokovania AS STU, ktoré sa uskutočnilo v pondelok (3. 2.). TASR to potvrdila Monika Karoliová z FIIT STU.

Dôvodom pre neplatnosť výsledkov volieb bol nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok, a počet odovzdaných hlasovacích lístkov. Opakované voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU, ktoré opäť organizuje AS STU, sa uskutočnia v priestoroch rektorátu STU.

„Ako vedenie FIIT STU dlhodobo opakujeme, že je potrebné aj v najvypätejších situáciách postupovať podľa platných pravidiel a rešpektovať kompetencie a rozhodnutia jednotlivých demokratických orgánov univerzity i fakulty,“ povedal dekan FIIT STU Ivan Kotuliak. Ako dodal, napriek tomu, že vedenie fakulty mrzí neplatnosť volieb zo 16. januára, je potrebné rešpektovať rozhodnutie volebnej komisie a Predsedníctva AS STU.

„Napádanie rozhodnutí príslušných orgánov eskaluje napätie nielen na FIIT STU, ale aj na úrovni univerzity a to ku konštruktívnym riešeniam neprispieva. Podobne nepomáha ani široká medializácia jednostranných a miestami zavádzajúcich pohľadov,“ dodala Karoliová.

Urýchlené riešenie situácie, zabezpečenie regulárnych volieb do akademického senátu fakulty v zmysle zverejnených dohôd a zníženie napätia na fakulte žiadalo občianske združenie Slovensko.Digital, ale aj zástupcovia spoločností, ktoré aktívne rozvíjajú spoločné vedecko-výskumné aktivity s FIIT STU.

Okamžitú rezignáciu dekana Kotuliaka žiada 34 zamestnancov fakulty v štrajkovej pohotovosti. V prípade nenaplnenia ich požiadavky sú pripravení vstúpiť 17. februára do ostrého štrajku a nezačať výučbu v letnom semestri. Túto aktivitu podporila aj časť študentov.