Pre vyčíňanie počasia zasahujú hasiči na 30 miestach

V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zaznamenali hasiči v utorok nárast výjazdov k technickým udalostiam. Info.sk o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová.

"Od rána zasahujú na 30 miestach, a to najmä pri popadaných stromoch, ktoré blokujú cestné komunikácie a ohrozujú zaparkované vozidlá. V niekoľkých prípadoch boli vyslaní k odčerpávaniu prebytočnej vody zo zatopených priestorov," uviedla Farkasová.

V obci Hovorce v okrese Púchov je z dôvodu vyliatia miestneho potoka vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. Hasiči zasahujú najmä v Banskobystrickom, Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji.

Trvalý dážď dvíha hladiny riek a potokov v okresoch Prievidza a Bánovce

Pretrvávajúci dážď v utorok dvíha hladiny riek a potokov aj v okresoch Prievidza a Bánovce nad Bebravou. V Prievidzi zatopila Handlovka cesty pod mostami na sídlisku Píly. V okrese Bánovce nad Bebravou situáciu monitorujú.

„Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou monitoruje situáciu v celom okrese. Zatiaľ je situácia pokojná,“ povedal pre TASR prednosta bánovského okresného úradu Michal Kapuš.

Situáciu v Prievidzskom okrese rovnako monitoruje Odbor krízového riadenia Okresného úradu Prievidza. „Zatiaľ platia len výstrahy, nemáme vyhlásený druhý alebo tretí stupeň povodňovej aktivity. Monitorujeme minimálne Tužinu, Prievidzu, Poluvsie a Nitrianske Rudno. Zatiaľ starostovia monitorujú stav,“ uviedol pre TASR vedúci odboru krízového riadenia Dušan Krovina.

So starostami je odbor podľa neho v spojení, každý čaká, či budú hladiny tokov stúpať. „Ak by stúpali, máme minimálne dve obce, kde by teoreticky mohol byť vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity,“ spresnil.

Slovenský hydrometeorologický ústav podľa Krovinu eviduje aj prognózu na pokles hladín vzhľadom na to, že by trvalý dážď mal trochu poľaviť.

V Nitrianskom Rudne zabezpečovali zamestnanci obecného úradu spolu s miestnymi hasičmi priechodnosť tokov, informoval starosta Róbert Štrbák.

V Handlovej situáciu monitorujú najmä na prítokoch Handlovky. Primátorka Silvia Grúberová preto zvolala na základe výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa užší krízový štáb. „Zamestnanci mesta priebežne vykonávajú obhliadku tokov. Hladina tokov Čizmár, Pstruhársky potok a Mlynský potok je zvýšená, a tam, kde je to možné, sa pracuje na odstraňovaní nečistôt a priebežne sa odstraňujú ďalšie prekážky,“ priblížila hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Tok rieky Handlovky je podľa nej zatiaľ v primeranej výške a nehrozí jeho vybreženie. „V prípade, že by obyvatelia zaznamenali extrémne zvýšenie tokov, môžu kontaktovať hliadku mestskej polície,“ dodala.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okresy Prievidza a Bánovce nad Bebravou výstrahu tretieho stupňa pred povodňami z trvalého dažďa. Výstraha platí do 15.00 h.