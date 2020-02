Dobrá voľba upozorňuje na ďalší možný odliv opatrovateliek

Mimoparlamentná strana Dobrá voľba, ktorá kandiduje v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, vyzýva ostatné politické strany, aby sa venovali téme dlhodobej starostlivosti. Predseda strany Tomáš Drucker označil situáciu za alarmujúcu. Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach.

Strana upozorňuje na starnutie populácie a nedostatok financií a pracovných síl v systéme poskytovania dlhodobej starostlivosti. Podľa nej sa ostatné krajiny Európy na zmenu demografie pripravujú. Napríklad hodinová mzda opatrovateľky v Nemecku bude od júna 2021 minimálne 15 eur. „Aj v tomto politickom zápase vyzývame strany - bez ohľadu na to, či budú v koalícii alebo opozícii, aby sme sa primárne zamerali na túto oblasť. Aby sme zastavili túto emigráciu a exodus našich ľudí, pretože nám už dnes chýbajú. A to, čo pripravujú tieto krajiny, takýto exodus ešte zvýrazní. Ak nebudeme reagovať na tento problém, zo Slovenska odídu ďalší ľudia,“ povedal Drucker.

Ako uviedla Anna Ghannamová, ktorá sa venuje sociálnej oblasti a je členkou predsedníctva strany, tie ostatné by sa mali pridať k predvolebnému záväzku Dobrej voľby, respektíve k jej programu dlhodobej starostlivosti. „Chceme zriadiť fond odkázanosti, do ktorého bude štát prispievať, a potrebujeme o 30 percent viac financií. To je presne 300 miliónov eur navyše, než je dnes. Chceme, aby sa samosprávy dohodli, kto bude zodpovedať za finančný doplatok, ktorý dávajú poskytovateľom,“ uviedla s tým, že do fondu by sumou 150 miliónov eur mali prispieť aj zdravotné poisťovne.

V súčasnosti na Slovensku podľa jej slov chýba 7000 opatrovateliek, pričom v poradovníku na odbornú pomoc je 9600 odkázaných. O desať rokov bude na Slovensku o 64 percent ľudí nad 85 rokov viac ako dnes. „Je preto povinnosťou budúcej vlády pripraviť Slovensko na veľký nárast počtu odkázaných - a to najmä zvyšovaním kapacít v zariadeniach dlhodobej starostlivosti a zvyšovaním finančných a ľudských zdrojov v tejto oblasti,“ dodala Ghannamová.