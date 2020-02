Toto je presný vek, v ktorom sme najnešťastnejší

Ekonóm z Darthmoutskej univerzity (Maine) David Blanchflower sa pokúsil zistiť, ktorý rok je pre človeka z hľadiska psychickej pohody najkritickejší. Po analýze údajov o pol milióne ľudí z 132 štátov dospel ku konkrétnemu číslu – 47,2.

Blanchflower v zaujímavej štúdii prezrádza, že životné šťastie každého človeka pripomína krivku v tvare „U“. Štatisticky väčšina z nás prechádza spodnou časťou krivky v takmer rovnakom veku.

„Trajektória krivky platí pre tie krajiny, kde medián platu je vysoký alebo nízky a kde sa ľudia dožívajú nízkeho alebo vysokého veku.“

Blanchflowerova štúdia má len jeden problém – neuvádza dôvod, pre ktorý ľudia po dosiahnutí 47. roku života upadajú do zármutku. Našťastie, túto otázku sa pokúsil zodpovedať neurológ Dean Burnett, podľa ktorého si ľudia po 47-ke začnú plne uvedomovať, že sa rýchlo približujú k životnému míľniku, akým sú 50. narodeniny.

„Z ľudí sa v tom období stávajú realisti. Ten sen, v ktorom sa z nich stal autor bestselleru alebo popová hviezda, sa rozplýva. Začínajú akceptovať, že ich život pravdepodobne už lepší nebude, čo je v poriadku.“

Za depresívny vek označujú svoju 47-ku aj niektorí dnes už päťdesiatnici. „Človeka to núti prehodnotiť život,“ hovorí 50-ročný profesor z Missourskej vedeckej a technickej univerzity. „Teraz sa viac teším z maličkostí. A takmer úplne ma prestalo zaujímať, čo si o mne druhí myslia. Je to krásny pocit.“

Podobné myšlienky by ste našli aj v hlave 54-ročného Klausa Schullera z Chicaga. „Každá dekáda vášho života so sebou prináša nové zistenia. Dúfam, že to tak bude aj v mojej 60-ke a 70-ke. Ale pokiaľ ide o vrchol šťastia, niekedy stačí len pivo a dobrá kniha.“