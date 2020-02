Súd zamietol odvolanie muža odsúdeného za účasť na únose Vietnamca

Ešte v júli 2018 odsúdil berlínsky okresný súd muža identifikovaného ako Long N. H. na tri roky a desať mesiacov odňatia slobody za špionáž a podiel na nezákonnom zadržaní osoby. Spolkový súd v pondelok verdikt súdu nižšej inštancie pre muža s trvalým pobytom v Česku potvrdil.

Prokuratúra muža obžalovala z toho, že prenajal vozidlo, za pomoci ktorého boli z Nemecka vyvezení bývalý šéf spoločnosti Petrovietnam Construction Trinh Xuan Thanh, ako aj žena, ktorá ho na ceste sprevádzala.

Nemecké úrady tvrdia, že pár v roku 2017 uniesli v Berlíne príslušníci vietnamskej tajnej služby za pomoci zamestnancov vietnamskej ambasády. Berlín následne Vietnam obvinil z porušenia medzinárodného práva a vyhostil z krajiny vietnamského spravodajského pridelenca.

Thanh bol následne zavlečený späť do vlasti, kde ho za korupciu odsúdili na doživotie.

Kauza sa skúmala aj na Slovensku, pretože v Berlíne uneseného Vietnamca Thanha mali údajne prepraviť do Vietnamu cez slovenské územie. To však vietnamský veľvyslanec poprel. Slovenská informačná služba ani Vojenské spravodajstvo nemali informácie o tom, že Slovensko poskytovalo akúkoľvek súčinnosť pri únose vietnamského podnikateľa. V máji 2018 to povedal premiér Peter Pellegrini s tým, že ho o tom informovali predstavitelia samotných spravodajských služieb.