Počasie sa opäť zmení. Niekde napadne aj cez 30 centimetrov snehu

Napriek tomu, že pondelok bol pre značnú časť Slovenska pomerne daždivý, v utorok by sa situácia mala zmeniť. Ako píše meteorologický portál Imeteo, v noci z pondelka na utorok sa nad Nemeckom prehĺbi tlaková níž, ktorá prinesie chladnejší vzduch do Rumunska a v utorok ráno aj na Slovensko.

V ranných hodinách by v utorok najprv malo pršať na väčšine územia Slovenska, pričom na severe od 400 metrov sa vyskytne sneženie. Na zvyšku územia to bude od výšky 700 metrov nad morom.

"Sneženie bude postupne husté a intenzívne. Približne od 9-tej hodiny začne intenzívne snežiť najmä na severe Slovenska. Snehu bude postupne pribúdať a do 16-tej hodiny by malo spadnúť od 10 do 20 centimetrov nového snehu," informuje Imeteo.

Na Kysuciach a Orave by malo snežiť najintenzívnejšie. Do stredy obeda by tam mohlo napadnúť ďalších 10-15 centimetrov čerstvého snehu.