Do kanalizácie niekto vylial ropné látky, BVS podala trestné oznámenie

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) podala trestné oznámenie za ohrozenie prevádzky Ústrednej čistiarne odpadových vôd v mestskej časti Vrakuňa, ku ktorému došlo vyliatím veľkého množstva ropných látok do kanalizácie. Na pondelkovom brífingu to oznámil generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

K znečisteniu malo prísť v noci zo štvrtka (30.1.) na piatok (31.1.). „Do kanalizácie sa dostal podľa našich odhadov obsah niekoľkých sudov ropných látok, predpokladáme, že išlo o motorové oleje,“ priblížil Olajoš.

Priznal, že nebyť ostražitosti a okamžitého zásahu pracovníkov BVS, mohlo dôjsť k znefunkčneniu čistiarne vo Vrakuni, úniku znečistenej vody do malého Dunaja a potenciálne ekologickej katastrofe. „Kontaminácia bola taká veľká, že bez promptných opatrení by čistiareň bola odstavená z prevádzky na minimálne dva týždne, možno až jeden mesiac, čo by znamenalo krízovú situáciu, napríklad by sa nesmelo splachovať v celom meste,“ uviedol šéf BVS.

Zdôraznil, že k ohrozeniu životného prostredia ani prevádzky čistiarne nedošlo. „Z hľadiska funkčnosti celého systému ideme bez problémov,“ dodal. “Keďže však ide o tretí prípad za posledný rok a pol, BVS sa rozhodla podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa," oznámil Olajoš. Upozornil, že BVS poskytne polícii závery interného vyšetrovania. “Naši pracovníci ešte v inkriminovanú noc absolvovali fyzickú kontrolu jednotlivých trás kanalizácie. Otvárali kus po kuse jednotlivé poklopy, aby zistili, kde k znečisteniu došlo. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou sa tak stalo mimo územia hlavného mesta," dodal Olajoš, ktorý verí, že presné okolnosti prípadu prinesie pátracia činnosť polície.

Vinníkovi hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov. Ak by vyšetrovateľ klasifikoval vec ako trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi, stúpne horná hranica sadzby až na osem rokov.