Cesnak či dym z pyrotechniky proti koronavírusu, WHO varuje pred "infodémiou"

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyjadrila v nedeľu znepokojenie z "masívnej infodémie", teda záplavy informácií o novom koronavíruse 2019-nCoV. Niektoré informácie sú správne, iné nie, WHO preto spustila rozsiahlu informačnú kampaň na Facebooku, Twitteri a ďalších sociálnych médiách.

V nej odpovedá na otázky, ako napríklad či proti vírusu pomáha konzumácia cesnaku (neexistujú o tom dôkazy) alebo dym z pyrotechniky (odpoveď je nie), informuje na svojej stránke Deutsche Welle.

Podľa WHO sa netreba obávať listov alebo balíkov odoslaných z Číny, pretože vírus na takýchto predmetoch alebo v nich dlho neprežije.

Na samostatnej webovej stránke WHO odporúča okrem iného pravidelné umývanie rúk, aj keď nie sú „viditeľne špinavé“. Choré osoby by nemali pri kýchaní používať dlane, ale ústa si zakryť ramenom alebo vreckovkou, ktorú potom treba odhodiť do uzavretého odpadkového koša.

Mimo Číny medzitým pribudli ďalšie potvrdené prípady infikovania novým koronavírusom. Tri z nich hlási Vietnam (celkovo má osem prípadov) a deviaty prípad sa vyskytol v americkom štáte Kalifornia.