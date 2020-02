Zomrel svetoznámy český rocker, hral s Patti Smithovou a Iggym Popom

V Spojených štátoch zomrel v nedeľu vo veku 71 rokov jeden z najznámejších českých rockových hudobníkov a gitarista Ivan Král. Českému Deníku N to potvrdil usporiadateľ festivalu Metronome Prague David Gaydečka, ktorý správu dostal priamo od Královej manželky Cindy Hudsonovej.

Král sa preslávil v 70. rokoch ako basgitarista skupiny Patti Smith Group a následne ako člen kapely speváka Iggyho Popa. Je autorom piesne Dancing Barefoot, ktorá sa dočkala desiatok cover verzií a časopis Rolling Stone ju zaradil medzi 500 najlepších skladieb všetkých čias. Bol tiež jedným z režisérov dokumentárneho filmu The Blank Generation z roku 1976 a v roku 2001 bol nominovaný na cenu Český lev v kategórii najlepšia hudba k filmu Kabriolet.

Ivan Král sa narodil 12. mája 1948 v Prahe. Spolu s bratom Pavlom a rodičmi emigroval v roku 1966 do New Yorku. Jeho otec Karel Král tam pracoval ako prekladateľ pre ČTK.

Neskôr začal pracovať pre vydavateľstvo Apple Records, ktoré bolo spojené so skupinou Beatles. Hral v kapele Luger, potom prišiel k Blondie, kde však neostal dlho. V roku 1975 sa stal členom sprievodnej skupiny speváčky Patti Smithovej, s ktorou nahral štyri štúdiové albumy a napísal pre ňu viacero pesničiek, napríklad Ask the Angels, Pissing In A River a spomínanú Dancing Barefoot.

Po rozpade skupiny Patti Smith Group v roku 1979 Král krátko pôsobil v kapele Johna Calea. Začiatkom 80. rokov bol členom sprievodnej kapely amerického punkového speváka Iggyho Popa, s ktorým nahral albumy Soldier (1980) a Party (1981). Na tom druhom je spolu s ním autorom ôsmich skladieb.

Následne spolupracoval so spevákom Johnom Waitom, zložil hudbu k niekoľkým filmom a pracoval aj ako hudobný producent. Hral aj so skupinou Eastern Bloc.

Začiatkom 90. rokov sa začal vracať do Československa, kde pokračoval v práci producenta so skupinami Lucie, Mňága a Žďorp alebo Garage.

Vydal aj niekoľko sólových albumov, pričom najväčší úspech mal prvý s názvom Nostalgia (1995). V tom istom roku o ňom režisér Zdeněk Suchý nakrútil dokumentárny film Dancing Barefoot. Králov posledný album Colors vyšiel v roku 2018.