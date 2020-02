Matovič prosí PS-Spolu, Za ľudí a KDH, aby s ĽSNS nebojovali v uliciach

V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý zároveň odmietol násilné incidenty na mítingoch. Žiada Progresívne Slovensko (PS)-Spolu, Za ľudí a KDH, aby proti Kotlebovi nebojovali na uliciach.

Šéf ĽSNS Marian Kotleba v diskusii vyhlásil, že za incidenty na ich predvolebných mítingoch nemôže jeho strana. Vidí za nimi sympatizantov PS-Spolu a Za ľudí, ktorí prišli proti mítingom protestovať.

„Kým boli mítingy ĽSNS klasické ako prvok politickej súťaže v predvolebnom období a fanatici ich nechodili narúšať, žiadne nepokoje ani násilie na uliciach sa nediali,“ povedal Kotleba. Z dôvodu bezpečnosti bude podľa neho na ďalších mítingoch viac pracovníkov usporiadateľskej služby a informovali o tom tiež ministerstvo vnútra SR, aby zabezpečilo policajný dohľad.

Matovič je presvedčený, že proti extrémizmu treba bojovať iným spôsobom, a nie násilím. „Týmto zvyšujú preferencie práve Kotlebovi. Väčšina jeho voličov sú zúfalí ľudia, ktorých trápia rovnaké problémy ako všetkých ostatných, a nechcú, aby ich štát okrádal,“ myslí si Matovič. Poprosil PS-Spolu, Za ľudí a KDH, aby nebojovali proti Kotlebovi v uliciach. „To, čo robia, je kontraproduktívne a iba mu to nabíja. Kotleba je v každých správach, čo mu pomáha rásť,“ uviedol Matovič.

Hlas pre ĽSNS je podľa neho vyhodený, pretože strana nenájde partnerov do vlády a jej členovia budú v Národnej rade SR iba poberať poslanecký plat a štátny príspevok. „Ľudí v hladových dolinách lákate na to, aby vás volili, lebo vyriešite problémy Slovenska, no viete, že nebudete mať šancu ich presadiť, iba budete dostávať tisíce eur,“ povedal Matovič Kotlebovi.

Kotleba poukázal, že ĽSNS vo svojom programe sociálnej pomoci už ľuďom rozdala viac ako 100.000 eur. Matovič tvrdí, že tieto peniaze strana predtým ukradla zo štátneho rozpočtu. Dotkol sa aj kandidačnej listiny ĽSNS. Poukázal, že sú na nej viacerí ľudia obvinení alebo odsúdení za extrémistické trestné činy.

Kotleba tvrdí, že členovia jeho strany nesympatizujú s nikým, kto by potláčal alebo popieral niekoho práva. „Dištancujeme sa od akéhokoľvek násilia,“ vyhlásil Kotleba.