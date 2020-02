Ľudia hlasovaním rozhodnú o podmienkach vstupu OĽaNO do koalície

Hlasovanie sa spustí o týždeň, podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča bude otázok ešte viac, maximálne 30. Konkrétna otázka sa stane podmienkou hnutia na vstup do koalície, pokiaľ ju podporí nadpolovičná väčšina hlasujúcich.

Líder OĽaNO podľa svojich slov chce, aby mali ľudia pocit, že v týchto voľbách neprehrali. „Keď budeme súčasťou budúcej koalície, to, za čo hlasovali, to, čo presadili, my presadíme do programového vyhlásenia vlády tak, že v prvom roku budúcej vlády to bude splnené,“ vyhlásil Matovič.

Ľudia budú hlasovať napríklad o tom, či súhlasia, aby mali verejní činitelia hmotnú zodpovednosť, aby zdravotné poisťovne zabezpečili bezplatné objednávanie pacientov na centrálnom čísle alebo webe zdravotnej poisťovne, alebo aby bol pacient s podozrením na onkologické ochorenie operovaný do dvoch týždňov, a ak to nebude možné, aby ho mohli operovať kdekoľvek v EÚ s tým, že účet zaplatí zdravotná poisťovňa.

Ďalším návrhom je, že pokiaľ osoba usvedčí niekoho z korupcie, dostane odmenu 50 percent z toho, čo sa vráti štátu. Obyčajní ľudia tiež v otázkach navrhujú zavedenie bezplatnej dopravy nielen vo vlakoch, ale aj autobusoch a MHD pre deti, študentov, dôchodcov a vozičkárov, ďalej príspevok 200 eur od štvrtého mesiaca tehotenstva či povinnú škôlku od troch rokov pre deti zo slabšieho sociálneho prostredia.

Dve otázky sa týkajú volieb. OĽaNO navrhuje, aby všetci, ktorí prídu hlasovať v parlamentných voľbách, získali na nasledujúce štyri roky desaťpercentnú zľavu na všetky poplatky voči štátu. Chcú tiež, aby bolo možné voliť zo zahraničia vďaka občianskemu preukazu s čipom.

Hnutie chce, aby sa do hlasovania zapojilo čo najviac ľudí, preto bude podľa Matoviča po skončení hlasovania vylosovaných niekoľko stoviek ľudí, ktorí získajú odmenu. Každú kandidujúcu stranu chce OĽaNO pozvať, aby mohla nahliadať počas hlasovania do systému.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.