Británia oficiálne opustila Európsku úniu, v Londýne ľudia oslavujú aj smútia

Práve Farageovo meno sa na námestí skandovalo najviac. Nasledovali oslavné zvolania na osoby premiéra Borisa Johnsona a amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Vo vetre viali britské zástavy, mnoho ľudí ich aj držalo rozprestreté v rukách. Niektorí z nich mali na kabátoch pripnuté odznaky s textom „Šťastný brexitový deň“, ktoré sa po námestí rozdávali.

„Dnešný deň je pre mňa historický. Raz sa o ňom budú deti v škole učiť,“ povedala 29-ročná Kirsten z grófstva Surrey neďaleko Londýna. Už od vyhlásenia výsledku referenda v júni 2016 pomáhala v brexitovej kampani. „Je pre mňa veľmi dôležité, aby sme mohli kontrolovať naše vlastné zákony, hranice a financie. Mám známych z rôznych európskych krajín, milujem Európu, ale nemám rada inštitúciu Európskej únie,“ vysvetlila. Samu seba tiež pokladá za dôkaz, že nie všetci mladí ľudia hlasovali za zotrvanie v Únii, ako tak často počúvala za posledné roky.

„Konečne sa k nám vracia demokracia. To, ako sa nám ju establišment aj po referende snažil odoprieť, bolo nechutné. Ale tomu je teraz koniec,“ povedal 40-ročný Michael z Londýna. Prišiel si hlavne vypočuť reč Nigela Faraga, ktorého by rád videl ako budúceho britského premiéra, pretože je „úprimný a patriot“. Svoje prianie vyjadril aj nápisom na veľkej bielej zástave, ktorú držal nad hlavami okolostojacich ľudí.

O pár metrov ďalej, na brehu rieky Temže, sa zhromaždila menšia pro-európska skupina. Prišli sem zapáliť sviečky na počesť britského členstva v Únii.

„Pociťujem smútok. Cítim sa viac Európankou ako Britkou, keďže veľkú časť svojho pracovného života som strávila na severe Európy. A brexitom o toto právo prichádzam,“ vyjadrila sa 33-ročná Annie z Londýna. Dúfa, že Británia sa bude môcť v budúcnosti opätovne stať členom Únie, aj keď to podľa nej nebude tak skoro, ako by chcela. Aj po takmer štyroch rokoch od referenda cíti v krajine názorové rozdiely a napätie. „V Londýne možno až tak veľmi nie, ale v iných častiach Británie určite. Ak by som si niečo takéto obliekla niekde inde, boli by ku mne nepriateľskí,“ povedala, ukazujúc na svoju modrú baretku a šatku s motívom žltým hviezd, predstavujúcich Európsku úniu.

„Cítim sa vyčerpaná a bezmocná. Ako mladá študentka som bola svedkom pádu Berlínskeho múru, no teraz vidím, ako sa stavia iný múr. Brexit zapríčil to, že som požiadala o britské občianstvo. Nie pretože Britániu tak milujem, ale, paradoxne, aby som si ja sama mohla vybrať, kedy do krajiny prísť a odísť. Pre mňa je to len poistka, nič viac,“ povedala Nemka Maike Bohn z organizácie 3million, ktorá sa zaoberá právami občanov EÚ v Británii.

Británia opustila Európsku úniu v piatok, 31. januára o 23 hod londýnskeho času (polnoc stredoeurópskeho času). Stalo sa tak po 47 rokoch jej členstva. V histórii Únie sa jedná o bezprecedentný krok.