Výsledky zo vzoriek Slovákov s podozrením na koronavírus očakávajú do dvoch dní

Výsledky zo vzoriek biologického materiálu, ktoré v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) odobrali dvom slovenským pacientom s podozrením na koronavírus, by mali byť známe do 48 hodín. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ UNM Dušan Krkoška. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu Henrieta Hudečková zároveň radí, aby Slováci, ktorí boli v oblasti zasiahnutej koronavírusom a pociťujú príznaky podobné chrípkovému ochoreniu, kontaktovali svojho lekára telefonicky. V opačnom prípade by podľa nej mohli ostatných ľudí vystaviť riziku nakazenia.

Obom Slovákom s podozrením na koronavírus, ktorých vo štvrtok (30. 1.) večer previezli do UNM, odobrali vzorky biologického materiálu ešte v ten deň. Potvrdil to generálny riaditeľ nemocnice. Vzorky v piatok ráno transportovali do Národného referenčného centra v Bratislave a následne do Kochovho inštitútu v Berlíne, kde realizujú testy na koronavírus. „Pokiaľ budú výsledky negatívne a pacienti budú klinicky v poriadku, prepustíme ich,“ uviedol Krkoška. Ak sa ochorenie potvrdí, nemocnica bude postupovať podľa aktuálnych opatrení WHO a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Podľa odborníčky ministerstva zdravotníctva pre epidemiológiu dostávajú celoslovensky pomerne množstvo otázok, čo robiť po návrate z Číny. „Pokiaľ má niekto klinické príznaky, je dôležité, aby kontaktoval lekára telefonicky a nešiel do čakárne, aby zbytočne nedošlo k ďalšiemu šíreniu tohto pôvodcu,“ zdôraznila Hudečková.

Martinská nemocnica vyčlenila pre dvoch pacientov s podozrením na koronavírus časť priestorov Kliniky infektológie a cestovnej medicíny, kde sú v izolácii. Rovnako majú vyčlenený zdravotnícky personál, ktorý nebude ošetrovať žiadnych iných pacientov. Nemocnica zároveň prijala všetky nevyhnutné opatrenia, aby sa zabránilo eventuálnemu šíreniu nákazy. „Treba zdôrazniť, že muži sú hospitalizovaní iba s podozrením na koronavírus, vzhľadom na ich cestovateľskú anamnézu. Muži aktuálne javia známky ľahkej virózy, nemajú horúčku a nevyžadujú si intenzívnu liečbu,“ doplnil Krkoška.

Dvoch Slovákov s pozitívnou cestovnou anamnézou transportovali vo štvrtok vo večerných hodinách do UNM zo žilinskej nemocnice. Muži strávili pracovne tri týždne v Číne, asi 1300 kilometrov od epicentra epidémie koronavírusu. Prileteli cez Šanghaj do Frankfurtu nad Mohanom, odkiaľ pricestovali na Slovensko autom. Nakoľko počas letu pociťovali malátnosť a škrabanie v krku, informovali sa na infolinke, ako postupovať. Po príchode do Žiliny ihneď navštívili urgentný príjem (neboli v osobnom kontakte so svojimi príbuznými), odkiaľ ich vzhľadom na cestovateľskú anamnézu transportovali za presne definovaného režimu do UNM.