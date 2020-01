Bielkovinová strava súvisí s rizikom srdcového infarktu

Strava s vysokým obsahom bielkovín je mimoriadne populárna najmä u ľudí, ktorí sa snažia schudnúť a nabrať svaly. Vysoko proteínová diéta však môže ovplyvniť karadiovaskulárny systém.

„Štúdie na zvieratách a niektoré veľké epidemiologické štúdie na ľuďoch spájajú vysoký obsah bielkovín s kardiovaskulárnymi problémami," hovorí Babak Razani, docent medicíny z Washington University School of Medicine v St. Louis.

Preto sa Razani a jeho kolegovia rozhodli zistiť, či diéty s vysokým obsahom bielkovín môžu skutočne ovplyvniť kardiovaskulárne zdravie priamo tým, že uľahčia tvorbu plaku vo vnútri tepien. Svoje zistenia uverejnili v časopise Nature Metabolism.

V štúdii vedci kŕmili myši stravou s vysokým obsahom tukov. Vysvetľujú, že myši potrebujú vysokotučnú diétu, aby sa u nich vytvoril plak v cvievach. Zatiaľ čo niektoré myši dostávali diétu s vysokým obsahom tukov a bielkovín, iné dostali diétu s vysokým obsahom tukov s nízkym obsahom bielkovín.

Razani a jeho tím čoskoro zistili, že u hlodavcov, ktoré kŕmili stravou s vysokým obsahom tukov a s vysokým obsahom bielkovín, sa nielenže vyvinula ateroskleróza - stav charakterizovaný hromadením arteriálneho plaku - ale že to bolo výrazne horšie ako v druhej skupine myší.

Zatiaľ čo myši so stravou s vysokým obsahom tukov a vysokým obsahom bielkovín nepribrali napriek konzumácii veľkého množstva tukov, vyvinulo sa im v tepnách približne o 30% viac plaku v porovnaní s myšami na strave s vysokým obsahom tukov, ale s nízkym obsahom bielkovín.

Okrem toho druh plaku, ktorý sa vytvoril v artériách týchto myší, vedci nazývajú „nestabilným“ plakom - tenším plakom, ktorý môže ľahko roztrhnúť arteriálnu stenu, čím sa zvyšuje riziko zablokovania a prípadne srdcového infarktu. Ako dodáva Razani:

Vedci vysvetľujú, že telá cicavcov majú proti arteriálnemu plaku obranu prvej línie. Ide o typ bielych krviniek nazývaných „makrofágy“, ktoré zvyčajne tieto usadeniny zachytia a odstránia. Ak však nemajú silu bojovať s plakom, makrofágy odumrú a plak ostáva. Ako vysvetľuje Razani:

Vedci sa tiež zaoberali mechanizmom, prostredníctvom ktorého môže proteín v potrave prispievať k tvorbe nestabilného arteriálneho plaku. Pozreli sa na to, čo sa stane po trávení bielkovín v potrave. Konkrétne sa rozloží na aminokyseliny, ktoré bielkoviny vytvorili.

Tím zistil, že nadbytok aminokyselín pochádzajúcich z potravy s vysokým obsahom bielkovín v skutočnosti aktivuje ďalší proteín nazývaný mTOR, ktorý sa nachádza v makrofágoch.

Keď sa mTOR stane aktívnym, vyšle signál makrofágu, aby sa sústredil skôr na rast, ako na identifikáciu a vyčistenie nahromadenia plaku. Proces abnormálneho rastu nakoniec vedie k smrti makrofágov.

Pri zneškodnení makrofágov hrali hlavnú úlohu dve špecifické aminokyseliny nazývané leucín a arginín. Vďaka týmto zisteniam môžeme lepšie pochopiť, ktorým potravinám by sa ľudia mali vyhnúť. Napríklad leucín sa vo vysokom množstve nachádza v červenom mäse v porovnaní s inými zdrojmi bielkovín.

A pochopenie toho, že niektoré aminokyseliny pochádzajúce z bielkovín v potrave môžu byť škodlivejšie ako iné, môže tiež pomôcť pri ďalšom výskume výživy a kardiovaskulárneho zdravia. Ako dodáva Razani:

„Budúca štúdia sa môže zamerať na diéty s vysokým obsahom bielkovín s rôznym obsahom aminokyselín, aby sa zistilo, či by to mohlo mať vplyv na komplexnosť plakov. Bunková smrť je kľúčovým znakom nestability plakov. Ak by ste mohli zabrániť tomu, aby tieto bunky umierali, pravdepodobne by ste nezmenšili plak, ale znížili by ste jeho nestabilitu.”