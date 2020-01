OĽaNO: V deň brexitu by mali strany potvrdiť vôľu brániť európsku budúcnosť SR

Všetky demokratické strany by mali v deň odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ potvrdiť svoju vôľu brániť európsku budúcnosť Slovenska. Vyhlásil to poslanec Národnej rady SR Ján Budaj (OĽaNO).

Budaj skonštatoval, že v prípade Slovenska by oddelenie od EÚ malo oveľa negatívnejšie dôsledky než brexit na Veľkú Britániu. Podľa poslanca by deň odchodu Veľkej Británie z EÚ mal byť dňom znepokojenia a mobilizácie demokratov. „Pokiaľ by na Slovensku pokračovala súčasná garnitúra, alebo by dokonca pustila k moci extrémistov, ohrozilo by to našu budúcnosť v EÚ,“ myslí si.

Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ 31. januára o polnoci. Od tohto okamihu nadobudne platnosť dohoda o brexite, pričom Británia už nebude členským štátom EÚ a bude sa považovať za tretiu krajinu. Prechodné obdobie, ktorého cieľom je poskytnúť občanom a podnikom z EÚ aj Británie viac času na prispôsobenie sa novej situácii, má potrvať do 31. decembra 2020.