OĽaNO vyzýva šéfa RTVS Rezníka, aby prestal pred voľbami pomáhať SNS

Vyhlásila to na tlačovej konferencii v parlamente podpredsedníčka mediálneho výboru Natália Milanová (OĽaNO).

Verejnoprávny telerozhlas má podľa jej slov od Rezníkovho nástupu propagandistický charakter, na ktorý poukazujú odborníci, novinári aj medzinárodné organizácie, a zjavne podporuje vládnu SNS. „Vyzývame Radu RTVS, aby sa situáciou zaoberala a zvolala mimoriadne rokovanie, kde by prešetrila všetky podozrenia,“ uviedla Milanová.

RTVS podľa zástupcov hnutia OĽaNO nedostatočne informovala o uniknutých telefonátoch predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) s Alenou Zsuzsovou obvinenou v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a spravodajstvo o Dankovi je nekritické.

Na zabezpečenie objektivity spravodajstva by podľa nich Rezník mal aspoň do volieb postaviť mimo funkcie šéfa spravodajstva a nahradiť ho inými redaktormi, prípadne senior editormi. „Verejnoprávne médiá nemôžu slúžiť žiadnej politickej strane. Ľudia, ktorí platia koncesionárske poplatky, si zaslúžia kvalitu a nestrannosť,“ uzavrela Milanová.

RTVS zdôrazňuje, že si plní svoje povinnosti presne v súlade so zákonom, vysiela nestranne, vyvážene a objektívne. „Naďalej bude robiť všetko pre to, aby ani v tomto predvolebnom období nebola zatiahnutá do politickej kampane a nestala sa nástrojom propagácie ktoréhokoľvek kandidujúceho subjektu,“ povedala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Pre TASR ďalej uviedla, že RTVS informovala o súkromných nahrávkach aj s časťou zvukového záznamu a s relevantnými reakciami na viacerých spravodajských plochách v televíznom aj rozhlasovom vysielaní vo formátoch zodpovedajúcich verejnoprávnemu postaveniu RTVS. „Podobne ako iné médiá sme sa rozhodli nevenovať úplným intímnym detailom rozhovoru, ktoré sa netýkali výkonu verejnej moci,“ dodala Rusnáková.