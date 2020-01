Prokurátor navrhol vyšší trest pre Jaroslava Klinku obvineného z lúpeže v dome Valka

Aktualizované: 12:02

Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Jozef Kandera uzavrel s Jaroslavom Klinkom obvineným z lúpeže v prípade vraždy advokáta Ernesta Valka a s jeho právnym zástupcom Danielom Lipšicom novú dohodu o vine a treste. Navrhuje mu osemročný trest odňatia slobody. Okresný súd (OS) v Pezinku bude o navrhnutej dohode rozhodovať ešte v piatok po prerušenom verejnom zasadnutí.

"Bez výpovede obvineného Jaroslava Klinku by nebola táto trestná vec doteraz objasnená, jeho výpoveď zásadným spôsobom prispela k objasneniu toho činu. Na základe výpovede Jaroslava Klinku. dospel prokurátor k tomu, že konanie hlavného vinníka Jozefa Klinku bolo excesom. Žiadny iný motív ako lúpežná vražda sa nepodarilo dokázať,“ povedal mimo iného prokurátor.

„Trest považujem za spravodlivý a primeraný. Obvinený spolupracoval spontánne. Bez jeho spolupráce by sa tragédia, ktorá sa stala pred desiatimi rokmi v Limbachu, nikdy neobjasnila," povedal obhajca obvineného Daniel Lipšic.

Podľa Jána Havláta, právneho zástupcu poškodenej dcéry zavraždeného Valka Ivany, by sa vo veci malo uskutočniť riadne hlavné pojednávanie. „Jedna osoba hádže pištoľ do rúk osoby druhej. Moja klientka chce vedieť, kto strelil do srdca jej otca,“ zdôraznil s tým, že jeho klientke nejde o náhradu škody.

Súd o novom návrhu dohody rozhoduje po prerušenom verejnom zasadnutí. Predtým senát nesúhlasil s pôvodnou dohodou, v ktorej sa Jaroslavovi Klinkovi navrhovalo sedem rokov a dva mesiace odňatia slobody.