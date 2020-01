Analytička: Úplná izolácia Británie po brexite nehrozí, bude naďalej hráčom

Pre TASR to povedala analytička britského think tanku UK in a Changing Europe Jill Rutterová.

"Aj keď už nebude členom Únie, britská vláda vraví, že si želá vzťah s EÚ založený na priateľstve a spolupráci. Existuje veľa sfér, v ktorých bude chcieť krajina postupovať v súlade s Úniou," vyjadrila sa analytička.

Ako príklad uviedla organizovanie klimatického summitu COP26 spolu s Talianskom v škótskom Glasgowe v novembri tohto roka alebo taktiež jednotné odsúdenie odstúpenia Iránu od jadrovej dohody tzv. európskou trojkou. Toho pomenovanie sa často vzťahuje na trojicu krajín Británia, Francúzsko a Nemecko.

Podľa Rutterovej sa však Británia sústredí aj na vytváranie partnerstiev s inými štátmi mimo EÚ. "Už teraz sa pracuje na bilaterálnych dohodách," povedala. Prvou by mohla byť práve zmluva so Spojenými štátmi. Obe strany sa nedávno vyjadrili, že majú záujem o posilnenie ich "špeciálneho vzťahu".

Odchod Británie z najväčšieho obchodného bloku sveta ju však do určitej miery poznačí. "Ekonomický dosah brexitu na krajinu bude závisieť od finálnej dohody s EÚ. Vyzerá to však, že britská ekonomika počas nasledujúcich desiatich rokov klesne o dve až sedem percent viac, ako keby zostala členom Únie," vysvetlila analytička.

Tieto výpočty sa podľa nej viac-menej zhodujú s oficiálnym posudkom britskej vlády. Prípadný odchod z Únie bez dohody by mal na Britániu o niečo väčší dosah, hlavne z krátkodobého hľadiska, myslí si Rutterová.

Takýto brexit sa napokon ešte stále môže odohrať, a to vtedy, ak obe strany nevyrokujú "komplexnú obchodnú dohodu" do konca roka 2020. Británia vystúpi z EÚ v piatok o 23.00 h londýnskeho času (polnoc podľa SEČ). Zároveň vtedy začne plynúť 11-mesačné prechodné obdobie, počas ktorého zostanú v platnosti doterajšie podmienky a opatrenia.

Britský premiér Boris Johnson sa chce do konca tohto roka dohodnúť na nových vzťahoch s EÚ podľa vzoru dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou. Experti však upozorňujú, že vyrokovanie tejto dohody trvalo sedem rokov, a preto podľa nich 11 mesiacov nie je dostatočne dlhý čas.