WHO vyhlásila v súvislosti s novým vírusom stav globálnej núdze

Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil vo štvrtok stav globálnej zdravotnej núdze. Urobil tak v súvislosti s nákazou spôsobenou novým koronavírusom 2019-nCoV, ktorý sa do viacerých krajín rozšíril z Číny. Informoval o tom na tlačovej konferencii generálny riaditeľ WHO Adhanom Ghebreyesus.

Stav globálnej zdravotnej núdze sa vyhlasuje v reakcii na „výnimočnú udalosť“, ktorá predstavuje riziko pre iné krajiny a vyžaduje si koordinovanú reakciu.

Celosvetovo je potvrdených 7818 prípadov nákazy novým koronavírusom, z ktorých 7736 je v číne. V 1370 prípadoch ide o ťažkú formu nákazy. V ďalších 12.167 prípadoch existuje podozrenie na nákazu. K dnešnému dňu nákaze novým koronavírusom podľahlo 170 ľudí. Okrem Číny bolo potvrdených 82 prípadov nákazy v 18 krajinách sveta, uviedol Ghebreyesus.

Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.