Andrej Kiska reagoval na výzvu Roberta Fica, má ale podmienku

PÁN PREDSEDA, STE V PORADÍ Časy, keď si Robert Fico mohol diktovať, kedy, s kým a o čom chce diskutovať, sú dávno preč. Je to odchádzajúci politik, ktorému padajú preferencie a preto musí počkať. Líder kandidátky Smeru, premiér Pellegrini duel so mnou potvrdil prvý – bude 16.2. v RTVS, ak to znova nezruší ako začiatkom roka, keď sa zľakol. Potom som pripravený na diskusiu s Robertom Ficom pred veľkým publikom – pred študentmi, ktorú môžu naživo vysielať všetky médiá, ktoré budú mať záujem. Diskutovať s Ficom budem o: vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Kočnerovi, Bödörovi, Gašparovi, Kaliňákovi, Vadalovi, Trnkovi, Počiatkovi, predraženom futbalovom štadióne, mýtnom tendri, únose vietnamského občana vládnym špeciálom, zlyhávajúcom zdravotníctve, školstve a nesplnených sľuboch Smeru. Porazil som Fica v prezidentských voľbách a porazím ho aj teraz. Opakuje stále rovnaké chyby. Šírením zla a klamstvami sa nikdy nedá vyhrať. . . . . . . . . . . . . . Objednávateľ: Za ľudí, Jašíkova 2, 10, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52581675 Dodávateľ: Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland, IČO:462932