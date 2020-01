Video: Kedy zapnúť a vypnúť hmlovky? Polícia ponúka dôležité rady

Mnohí ľudia pri jazde automobilom zabúdajú používať hmlovky, alebo ich používajú nesprávne. Oba typy správania pritom môžu mať fatálne následky, pretože hmlovky pomáhajú vodičom vidieť na cestu v zlom počasí, no ostatných účastníkov premávky môžu zbytočne oslepovať.Polícia preto na sociálnej sieti upozorňuje občanov na správne používanie predných a zadných svetlometov do hmly.

“Mali by ste vedieť, že hmlové svetlá by sa mali používať len za hmly, sneženia a hustého dažďa,” uvádza polícia. Je tiež dôležité vedieť, kedy ich včas vypnúť. Ako uvádza policajt vo videu, vypnúť by ste ich mali, keď sa zlepšia rozhľadové pomery. “Taktiež ich nezabudnite vypnúť, ak ste v súvislej kolóne vozidiel a za vami sa objaví ďalšie auto, pre ktoré ste viditeľní,” dodáva policajt vo videu.

Video: Cenné informácie od polície pre vodičov