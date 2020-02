Video: Muž si natáčal vrtuľník. Keď k nemu prišiel kamión, na mieste takmer zomrel

V brazílskom meste Rio Branco došlo k udalosti, ktorá si vyžiadala pristátie vrtuľníka na ceste priamo uprostred premávky. Zásah posádky si natočil jeden z okoloidúcich, ktorý ale nesledoval situáciu pozorne.

Ak by muž nestál chrbtom k akcii, určite by si všimol nebezpečenstvo v podobe kamióna, ktorý sa k vrtuľníku približoval. Kamión sa totiž k stroju priblížil natoľko, že vrtule vrazili do vlečky a kovové časti začali lietať po okolí.

Keď došlo k tomuto katastrofickému scenáru, muž s mobilom sa rýchlo rozbehol čo najďalej od vrtuľníka. Bohužiaľ sa nestihol vyhnúť úlomku vrtule, ktorý mu vrazil do nohy. Na druhej strane sa môže tešiť z toho, že takúto nehodu ako očitý svedok vôbec prežil.

Mužovi sa nepodarilo vyviaznuť z nehody bez zranení