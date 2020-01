Fico vyzýva Kisku na televíznu diskusiu, hovoriť chce o migrantoch

Predseda Smeru-SD Robert Fico vyzýva exprezidenta a predsedu neparlamentnej strany Za ľudí na televízny duel. Hovorí o tom vo videu zverejnenom na sociálnej sieti v súvislosti s Kiskovými vyjadreniami o prijatí migrantov na Slovensku.

„Môj názor poznáte. Som absolútne proti. Títo ľudia by na Slovensku ohrozovali bezpečnosť našich občanov, vytvárali by možno moslimské komunity, ktoré by kompletne menili charakter štátu. Ale som pripravený sa o tom s vami baviť,“ povedal Fico.

Zdôraznil, že je kedykoľvek pripravený s Kiskom „zviesť“ televízny duel. „Verím, že ktorákoľvek televízia na Slovensku by takýto duel zverejnila,“ dodal.

Kiska v diskusnej relácii TV Markíza Na telo nedávno povedal, že je povinnosťou Slovenska ako úspešnej krajiny pomôcť niekoľkým stovkám, možno tisíckam ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a násilím.