Prezidentka: Kredit ozbrojených síl je vysoký, medzi výzvy patrí transparentnosť projektov

Splnenie záväzku SR investovať dve percentá HDP do obrany do roku 2024 a sporná transparentnosť niektorých modernizačných projektov sú podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej výzvy, ktorým čelia Ozbrojené sily (OS) SR. Uviedla to vo štvrtok po Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu (GŠ) OS SR generála Daniela Zmeka. Zároveň ocenila vysoký kredit OS SR v zahraničí a úroveň dôvery obyvateľov v armádu.

Prezidentka pozitívne zhodnotila investície do armády, zastavenie poklesu príslušníkov OS SR, obnovu vojenskej techniky i pôsobenie vojakov v zahraničí. „Zdroje nemôžu ísť len do nákupov alebo do prebiehajúcich aktivít, ale musia byť investované aj do infraštruktúry a výcviku vojakov,“ načrtla. Tak ako pri menovaní sudcov či veľvyslancov chce dbať aj pri menovaní generálov nielen na odbornosť, ale i osobnostné predpoklady.

Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) označil rok 2019 za rok vojaka a historickej modernizácie armády. Pripomenul tiež zvýšenie platov vojakov, ktoré priniesla minuloročná novela. Vyzdvihol tiež pomoc vojakov pri tragických udalostiach či prírodných katastrofách.

Náčelník GŠ OS SR Daniel Zmeko potvrdil, že za uplynulý rok sa podarilo naplniť cieľ zvýšiť operačnú pripravenosť armády. Zároveň však pripustil, že stále nie je na očakávanej úrovni. „Predpokladám, že túto úroveň dosiahneme, pokiaľ budú zdroje do OS prichádzať takým spôsobom, ako sú plánované, v horizonte troch až štyroch rokov,“ uviedol s tým, že vlani boli pre armádu témami i organizačné zmeny a komunikácia s občianskou verejnosťou.