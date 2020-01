Meteorológovia varujú pred silným vetrom, platia výstrahy

DNES - 10:31

V piatok (31. 1.) by mal vietor zosilnieť, platiť by mala výstraha druhého stupňa. SHMÚ na to upozorňuje na svojom webe.

Meteorológovia varujú pred silným vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na štvrtok výstrahu prvého stupňa pre niektoré regióny. Vo štvrtok od 12.00 h platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad a pre väčšinu Žilinského kraja. SHMÚ upozorňuje, že vietor v polohách nad 1500 metrov môže dosahovať v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstraha druhého stupňa by mala pre tieto regióny platiť od piatka od 4.00 h až do polnoci. V polohách nad 1500 metrov môže vietor podľa SHMÚ dosiahnuť miestami v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Okrem toho vydal SHMÚ na piatok ráno aj výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou. Platí pre väčšinu Banskobystrického a Trenčianskeho kraja, ako aj pre celý Košický, Prešovský a Žilinský kraj.