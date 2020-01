Video:Muž si dal ohodnotiť hodinky,ktoré kúpil za 345 dolárov.Zo skutočnej hodnoty odpadol

Počas natáčania show o starožitnostiach v meste West Fargo došlo k zaujímavému momentu, kedy muž padol na zadok po tom, ako sa dozvedel hodnotu svojich hodiniek. Americký veterán prišiel za odborníkom z relácie Antiques Roadshow s hodinkami Rolex Daytona, ktoré kúpil za $345.97. Objednal si ich v roku 1974, keď slúžil v armáde a nikdy ich nenosil, pretože sa mi nakoniec zdali príliš luxusné na bežné nosenie.

Vďaka tomu, že muž hodinky držal uskladnené a iba občas ich vyberal, aby sa na ne pozrel, tak k nemu mal aj príslušnú dokumentáciu aj štítok s výrobným číslom. Práve číslo 6263 experta zaujalo, pretože ide o ojedinelý model, ktorý je veľmi žiadaný medzi zberateľmi.

Peter Planes z Luxe Auctioneers na Floride povedal mužovi, že „hodinky ako sú tieto, majú v aukcii hodnotu asi 400 000 dolárov“, čo stačilo na to, aby veterán padol na zadok. Planes však dodal, že keďže tieto konkrétne hodinky nikdy neboli nosené, môžu majiteľovi vyniesť ešte viac peňazí - presnejšie od 500 000 do 700 000 dolárov. Keď si to veterán vypočul, neubránil sa expresívnemu slovníku, aby vyjadril svoje prekvapenie.

Video: Z odhadu ceny hodiniek sa muž odvalil na zem