NBÚ by sa mal zaoberať previerkou Bonulu, podnet podala Nadácia Zastavme korupciu

NBÚ pre TASR reagoval tým, že sa zaoberá každým doručeným podnetom. Ak sa zistí, že podnikateľ prestal spĺňať niektorú z podmienok priemyselnej bezpečnosti, môže mu podľa zákona zrušiť platnosť potvrdenia.

„Národný bezpečnostný úrad sa z dôvodu zákonnej prekážky k okolnostiam konkrétnych bezpečnostných previerok verejne nevyjadruje,“ uviedol v stanovisku NBÚ.

Zdôraznil však, že každým doručeným podaním sa zaoberá a v prípade existencie akýchkoľvek pochybností preveruje všetky zistenia a nové skutočnosti, ktoré získal od štátnych orgánov, médií, prípadne z vlastnej činnosti.

V súlade so zákonom to podľa úradu znamená, že zruší platnosť potvrdenia previerky, ak zistí, že podnikateľ, teda držiteľ potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, prestal spĺňať niektorú z podmienok priemyselnej bezpečnosti alebo hrubým spôsobom či opakovane porušil povinnosti na úseku ochrany utajovaných skutočností.

Nadácia Zastavme korupciu poukázala na to, že firma stráži niekoľko štátnych budov strategického významu. Ako príklad uviedla Správu štátnych hmotných rezerv, v ktorej skladoch má Slovensko lieky a materiál pre prípad núdze. „Bonul má tieto kšefty preto, že má ako jedna z mála súkromných firiem bezpečnostnú previerku na najvyšší stupeň. Pokiaľ o ňu príde, príde aj o tieto zákazky,“ tvrdí.

Poukázala na to, že podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností by nemal mať previerku ten, kto je v kontakte so závadovými osobami alebo je sám z niečoho podozrivý. „Bonul oficiálne patrí Miroslavovi Bödörovi. Norbert je jeho syn a v komunikácii Threema a iných sa Kočnerovi priznáva, že tento biznis v podstate rieši on. NB mal styky s Kočnerom, ktorý je v zmysle zákona závadovou osobou a dnes sa ukazuje, že ňou môže byť aj on sám,“ tvrdí nadácia.

Polícia zasahovala u viacerých sudcov, sú medzi nimi aj Monika Jankovská, Andrea Haitová, Denisa Cviková či Vladimír Sklenka. Tiež u Norberta Bödöra v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Jeho advokát Adrián Kucek pre TASR potvrdil, že Bödörovi odobrali mobilný telefón, obvinený však z ničoho nie je.